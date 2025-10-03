Oddo BHF relève nettement sa cible et réitère son conseil sur Atos

Oddo BHF confirme sa note 'neutre' sur le titre Atos, assortie d'un objectif de cours relevé de 29 à 57 euros, objectif désormais jugé cohérent avec une trajectoire de redressement plus rapide.



L'analyste souligne une 'très forte confiance' du management dans l'exécution du plan Genesis, avec une marge opérationnelles ajustée visée à 4% en 2025 et 9% en 2027-2028, et un FCF attendu positif en 2026.

Selon les commentaires du broker, la décroissance devrait se modérer au S2 2025 grâce notamment au contrat HPC (calcul haute performance) 'Jupiter' (200 MEUR reconnus au T3/T4), avant un possible retour à la croissance au S2 2026.

Le bureau d'analyses note toutefois un 'upside' limité à court terme, entre le de-rating des pairs (Capgemini à 8x, Sopra Steria à 7x VE/EBITA 12m) et un risque d'exécution qui 'reste bien présent', justifiant l'opinion 'Neutre' réitérée.