Oddo BHF relève sa cible à 31 euros sur Vallourec

Oddo BHF maintient sa recommandation surperformance sur Vallourec et relève son objectif de cours de 30 à 31 euros. Cette cible reste basé sur un multiple de VE/EBITDA pour les 12 prochains mois de 8x. "La refonte profonde du groupe (via la fermeture d'usines qui affichaient des pertes ainsi que la stratégie de "Value over volumes") porte pleinement ses fruits", souligne le broker pour justifier sa décision.

En outre, Oddo BHF note que "compte tenu de la remontée des cours du baril, Vallourec souligne qu'une reprise de l'activité aux Etats-Unis est déjà perceptible chez certains de ses clients.



De plus, le niveau des importations des tubes sans soudures se contractent (près de 12% du marché sur le premier trimestre 2026 vs environ 15% du marché au cours des 2 dernières années), permettant ainsi d'anticiper une poursuite du rebond des prix dans la zone dès le troisième trimestre 2026. "C'est le meilleur cocktail qui soit : la conjonction d'un effet volumes et d'un effet prix", relève Oddo BHF.



Le broker a publié sa note d'analyse ce jeudi, après la publication hier des résultats du premier trimestre 2026 du fabricant de tubes sans soudure.



Sur cette période, le RBE (résultat brut d'exploitation) est en hausse de 4 millions de dollars, se situant en haut de sa fourchette prévisionnelle. Il a atteint 220 millions de dollars (environ 187 millions d'euros), soit une hausse de 1,85% par rapport au premier trimestre de l'année 2025. La marge brute d'exploitation s'est améliorée à 22,6%, soit une hausse d'environ 200 points de base par rapport au trimestre précédent.



Vallourec a "converti plus de 60% de son RBE en trésorerie, soit 10 points de pourcentage de plus qu'au premier trimestre 2025.



Concernant ses prévisions, l'entreprise métallurgique indique que "le RBE groupe au deuxième trimestre 2026 est attendu en repli et devrait être compris entre 175 et 205 MUSD" (entre 150 et 175 MEUR), par rapport à ce premier trimestre. Sur ce point, Oddo BHF estime que "le consensus tablait sur un RBE pour le trimestre à venir en haut de fourchette (205 MUSD)". Mais compte tenu d'une très bonne publication au premier trimestre, selon l'analyste (le RBE est de 6% supérieur aux attentes), il pense que le consensus annuel ne devrait pas beaucoup s'ajuster.