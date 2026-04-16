Oddo BHF relève sa cible sur ASML après ses trimestriels
Oddo BHF réaffirme son opinion "surperformance" sur ASML avec une cible rehaussée de 1 550 à 1 600 EUR, au lendemain de résultats un peu supérieurs aux attentes, d'un relèvement d'objectifs 2026 et de propos très positifs sur la demande et sur sa roadmap technologique.
Si le titre ASML a finalement baissé mercredi de 4%, le bureau d'études considère que ce repli a certainement matérialisé le besoin de souffler temporairement après une progression de 40% de l'action depuis le début de l'année.
Selon lui, cette publication "concrétise l'amélioration générale de la demande dans la mémoire, ainsi que dans la logic/foundry, résultant en un besoin de capacité croissant et au final le caractère pleinement structurel du cycle IA".
Oddo BHF révise ses attentes de BPA de façon relativement limitée (+4% en 2026 et +5% en 2027), mais estime que la capacité d'ASML à atteindre plus tôt qu'attendu, voire dépasser, ses objectifs 2030 va devenir progressivement un élément clé de la thèse d'investissement.
"La valorisation aujourd'hui à 29 fois l'EBITDA 12 mois prospectif, au-dessus de la moyenne historique à 26 fois et un pic à 37 fois, nous semble justifiée car nous tablons sur une croissance du TMVA 2025/30 de 18%", ajoute l'analyste.
ASML Holding N.V. figure parmi les 1ers fabricants mondiaux de matériel de lithographie destinés à l'industrie des semi-conducteurs. Les équipements du groupe sont destinés à l'impression des circuits intégrés sur des plaques très fines de silicium. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de matériel de lithographie (74,9%). Le groupe propose également des produits et des composants optiques de lithographie ;
- prestations de services (25,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Pays-Bas (0,1%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (1,6%), Chine (29,1%), Corée du Sud (25%), Etats-Unis (12,5%), Taïwan (25,5%), Japon (4,3%) et Singapour (1,9%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.