Si le titre ASML a finalement baissé mercredi de 4%, le bureau d'études considère que ce repli a certainement matérialisé le besoin de souffler temporairement après une progression de 40% de l'action depuis le début de l'année.

Selon lui, cette publication "concrétise l'amélioration générale de la demande dans la mémoire, ainsi que dans la logic/foundry, résultant en un besoin de capacité croissant et au final le caractère pleinement structurel du cycle IA".

Oddo BHF révise ses attentes de BPA de façon relativement limitée (+4% en 2026 et +5% en 2027), mais estime que la capacité d'ASML à atteindre plus tôt qu'attendu, voire dépasser, ses objectifs 2030 va devenir progressivement un élément clé de la thèse d'investissement.

"La valorisation aujourd'hui à 29 fois l'EBITDA 12 mois prospectif, au-dessus de la moyenne historique à 26 fois et un pic à 37 fois, nous semble justifiée car nous tablons sur une croissance du TMVA 2025/30 de 18%", ajoute l'analyste.