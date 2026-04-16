Oddo BHF relève sa cible sur ASML après ses trimestriels

Oddo BHF réaffirme son opinion "surperformance" sur ASML avec une cible rehaussée de 1 550 à 1 600 EUR, au lendemain de résultats un peu supérieurs aux attentes, d'un relèvement d'objectifs 2026 et de propos très positifs sur la demande et sur sa roadmap technologique.

Si le titre ASML a finalement baissé mercredi de 4%, le bureau d'études considère que ce repli a certainement matérialisé le besoin de souffler temporairement après une progression de 40% de l'action depuis le début de l'année.



Selon lui, cette publication "concrétise l'amélioration générale de la demande dans la mémoire, ainsi que dans la logic/foundry, résultant en un besoin de capacité croissant et au final le caractère pleinement structurel du cycle IA".



Oddo BHF révise ses attentes de BPA de façon relativement limitée (+4% en 2026 et +5% en 2027), mais estime que la capacité d'ASML à atteindre plus tôt qu'attendu, voire dépasser, ses objectifs 2030 va devenir progressivement un élément clé de la thèse d'investissement.



"La valorisation aujourd'hui à 29 fois l'EBITDA 12 mois prospectif, au-dessus de la moyenne historique à 26 fois et un pic à 37 fois, nous semble justifiée car nous tablons sur une croissance du TMVA 2025/30 de 18%", ajoute l'analyste.