Oddo BHF confirme sa recommandation 'Surperformance' sur le titre ASML et relève son objectif de cours de 1020 à 1050 euros.
Le broker souligne que les résultats du troisième trimestre confirment une amélioration progressive de la visibilité pour 2026, le chiffre d'affaires attendu 'ne serait pas inférieur à 2025'. Il note également un élargissement du nombre de clients tirant parti de la demande liée à l'intelligence artificielle, avec notamment le retour de Samsung dans la logique et la mémoire.
Selon la note, cette tendance favorable conduit le bureau d'études à revoir légèrement à la hausse ses prévisions : marges brutes plus solides, charges d'exploitation mieux maîtrisées et bénéfices par action relevés d'environ 3% sur 2026-2027.
Oddo BHF anticipe enfin un quatrième trimestre robuste, avec un chiffre d'affaires proche de 9,5 milliards d'euros et une marge brute d'environ 52%, soutenus par la bonne dynamique des machines EUV, malgré une contribution plus modeste attendue de la Chine en 2026.
ASML Holding N.V. figure parmi les 1ers fabricants mondiaux de matériel de lithographie destinés à l'industrie des semi-conducteurs. Les équipements du groupe sont destinés à l'impression des circuits intégrés sur des plaques très fines de silicium. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de matériel de lithographie (77%). Le groupe propose également des produits et des composants optiques de lithographie ;
- prestations de services (23%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Pays-Bas (0,1%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (4,7%), Chine (36,1%), Corée du Sud (22,7%), Etats-Unis (15,9%), Taïwan (15,4%), Japon (4,1%) et Singapour (1%).
