Oddo BHF relève sa cible sur GL Events après le CA annuel
Oddo BHF réaffirme sa recommandation "surperformance" sur GL Events avec un objectif de cours relevé de 30 à 35 euros, au lendemain de la présentation par le groupe d'évènementiel d'un chiffre d'affaires annuel en ligne avec ses attentes.
"Grâce à sa capacité à sans cesse trouver des relais de croissance et à faire progresser sa marge, le groupe se désendette, ce qui lui permettra sans doute de réaccélérer un peu sur le M&A prochainement", souligne l'analyste.
Sur ce sujet, Oddo BHF note que l'ADLC entre en phase final d'analyse du dossier Fimalac, alors que le groupe continue de négocier avec le dossier saoudien, mais prend le temps d'être certain de la bonne équation économique.
"Le profil de groupe s'améliore, et ses marges de manoeuvres augmentent", juge plus largement le bureau d'études, qui trouve GL Events "toujours peu valorisé au regard de son désendettement et de sa croissance".
Le titre progressait de plus de 2% vendredi matin en Bourse de Paris.
GL events est un acteur intégré des métiers de l'événementiel. Le CA par activité se répartit comme suit :
- Ingénierie et logistique événementielle (62,6% ; GL events Live) ;
- Gestion d'espaces événementiels (27,1% ; GL events Venues) ;
- Organisation de salons, de congrès et d'événements (10,3% ; GL events Exhibitions).
