Oddo BHF relève sa cible sur LDC après un point d'activité

Oddo BHF confirme son opinion "surperformance" sur LDC avec un objectif de cours relevé de 102 à 108 euros, après une mise à jour de son modèle de valorisation pour le groupe agroalimentaire spécialisé dans la volaille.

"C'est encore un trimestre en forte croissance en données comparables, soutenu par les effets prix avec une bonne résilience des volumes en volaille", note l'analyste au lendemain du point d'activité du groupe pour son 3e trimestre.



Le bureau d'études relève ses prévisions de croissance organique du CA annuel de 5% à 7,4% et du ROC de 4%, en tablant sur une meilleure croissance organique et une rentabilité plus élevée de l'activité volaille.



"LDC continue de bénéficier du bon momentum sur la consommation de volaille. Les activités festives de fin d'année semblent avoir été bonnes", poursuit Oddo BHF, ajoutant que la situation financière du groupe reste solide.



S'il reconnait que la valorisation de LDC s'est accrue ces derniers temps, le titre se traitant avec une décote de 3% par rapport au P/E sur 10 ans, l'analyste pense qu'elle "reste justifiée au vu des perspectives rassurantes".