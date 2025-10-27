Oddo BHF confirme son opinion 'Surperformance' sur le titre Thales, avec un objectif de cours relevé de 290 EUR à 305 EUR.

Selon Oddo BHF, 'la défense offre une forte visibilité', avec un carnet solide (B/B >1,3x depuis 2021) et une montée des capacités (munitions, radars), de quoi soutenir la croissance organique et le relèvement implicite du TMVA.

Le bureau d'études souligne que 'l'espace réaccélère', porté par IRIS² (contrat d'environ 200 MEUR) et une amélioration progressive des marges de la division 'Space' à horizon 2028.

La note indique que la 'Cyber reste le point noir', avec -0,5% attendu au T4 avant une reprise graduelle (9% en 2026, 12% en 2027), tandis que les BPA 2026/27/28 sont légèrement relevés de 0,1%/0,4%/2,1% pour 2026/27/28.