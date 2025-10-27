Oddo BHF confirme son opinion 'Surperformance' sur le titre Thales, avec un objectif de cours relevé de 290 EUR à 305 EUR.
Selon Oddo BHF, 'la défense offre une forte visibilité', avec un carnet solide (B/B >1,3x depuis 2021) et une montée des capacités (munitions, radars), de quoi soutenir la croissance organique et le relèvement implicite du TMVA.
Le bureau d'études souligne que 'l'espace réaccélère', porté par IRIS² (contrat d'environ 200 MEUR) et une amélioration progressive des marges de la division 'Space' à horizon 2028.
La note indique que la 'Cyber reste le point noir', avec -0,5% attendu au T4 avant une reprise graduelle (9% en 2026, 12% en 2027), tandis que les BPA 2026/27/28 sont légèrement relevés de 0,1%/0,4%/2,1% pour 2026/27/28.
Thales figure parmi les leaders européens de la fabrication et de la commercialisation d'équipements et de systèmes électroniques destinés aux secteurs de l'aérospatial, du transport, de la défense et de la sécurité. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de défense et de sécurité (53,3%) : systèmes d'information et de communication sécurisés (systèmes de commandement et de contrôle, systèmes de communication, de protection, de cybersécurité, etc.), systèmes de mission de défense (systèmes de guerre électronique et drones), systèmes terrestres et aériens (systèmes de défense aérienne, de contrôle aérien, systèmes et missiles de défense terrestre, et systèmes optroniques) ;
- systèmes aérospatiaux (26,6%) : équipements d'avionique (équipements de cockpit, de multimédia de cabine, de simulation) et systèmes spatiaux (satellites, charges utiles, etc.) ;
- solutions d'identification et de sécurité numériques (19,6%) ;
- autres (0,5%).
En outre, le groupe détient une participation de 35% dans Naval Group (fabrication d'équipements navals à destination des secteurs de la défense et de l'énergie nucléaire).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (28,8%), Royaume-Uni (6,6%), Europe (25,1%), Amérique du Nord (14,2%), Australie et Nouvelle-Zélande (4,6%) et autres (20,7%).
