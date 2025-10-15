Oddo BHF maintient sa recommandation 'Surperformance' sur LVMH, tout en relevant son objectif de cours de 559 euros à 585 euros. Le broker souligne que le groupe a connu un troisième trimestre meilleur qu'attendu, marqué par une reprise progressive de la croissance organique.
Selon la note, la croissance du chiffre d'affaires ressort à +1% au troisième trimestre, après -4% au deuxième. Cette amélioration provient notamment de la division 'Mode et Maroquinerie', en repli limité à -2% contre -9% précédemment, et d'une bonne dynamique de Sephora, qui continue d'afficher une progression soutenue.
Le bureau d'études observe également des signaux contrastés selon les zones géographiques : les États-Unis progressent de 3%, l'Asie Pacifique de 2%, tandis que l'Europe recule légèrement de 2%.
Enfin, le rapport indique que le ton devient 'plus positif sur 2026', soutenu par le 'renouveau créatif' attendu dans la division Mode et Maroquinerie. Oddo BHF anticipe toutefois une légère baisse de la marge opérationnelle au second semestre, mais relève son objectif en raison de paramètres DCF jugés 'plus favorables'.
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE est le leader mondial des produits de luxe. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- articles de mode et de maroquinerie (48,5%) : marques Louis Vuitton, Kenzo, Celine, Fendi, Marc Jacobs, Givenchy, etc. ;
- montres et bijoux (12,5%) : marques Bulgari, TAG Heuer, Zenith, Hublot, Chaumet, Fred, Tiffany, etc. ;
- parfums et produits cosmétiques (9,9%) : parfums (marques Christian Dior, Guerlain, Loewe, Kenzo, etc.), produits de maquillage (Make Up For Ever, Guerlain, Acqua di Parma, etc.), etc. ;
- vins et spiritueux (6,9%) : champagnes (marques Moët & Chandon, Mercier, Veuve Clicquot Ponsardin, Dom Pérignon, etc. ; n° 1 mondial), vins (Cape Mentelle, Château D'Yquem, etc.), cognacs (notamment Hennessy ; n° 1 mondial), whisky (notamment Glenmorangie), etc.
Le solde du CA (22,2%) concerne essentiellement une activité de distribution sélective assurée au travers des chaînes Sephora, DFS et des grands magasins Le Bon Marché et La Samaritaine.
A fin 2024, la commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 6 307 magasins dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (8,3%), Europe (17,2%), Japon (8,8%), Asie (27,5%), Etats-Unis (25,4%) et autres (12,8%).
