Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Rubis, titre figurant dans ses 'conviction Midcap', avec un objectif de cours relevé de 34 à 37 euros, après un 'bon 3e trimestre' avec un chiffre d'affaires en baisse de 3%, mais supérieur aux attentes.
'Rubis continue de montrer la solidité de son modèle économique. Nos prévisions de résultats restent inchangées mais paraissent prudentes suite à cette publication', estime ainsi l'analyste en charge du dossier.
Oddo BHF juge en effet qu'un EBITDA 2025 plutôt dans le haut de la fourchette de la guidance (qui va de 710 à 760 MEUR) lui 'semble dorénavant atteignable en l'absence de changement de tendance au 4e trimestre'.
35 ans pour apporter au plus grand nombre un accès pérenne et fiable à l'énergie. Le groupe s'est diversifié dans la production d'électricité renouvelable pour s'adapter aux évolutions de la demande et aux enjeux climatiques. Le CA par activité se répartit comme suit :
- distribution d'énergies (99,3% ; Rubis Energie) : distribution de carburants, de fiouls, de lubrifiants, de gaz liquéfiés et de bitumes. L'activité est assurée en Europe, en Afrique et aux Caraïbes au travers de 1 143 stations-service. En outre, le groupe propose des prestations de services logistiques qui regroupe le négoce-approvisionnement, l'activité de raffinage et le transport maritime ;
- production d'électricité renouvelable (0,7% ; Rubis Photosol) : développement, financement, exploitation et maintenance de grandes installations photovoltaïques au sol, en ombrières et d'installations sur toitures pour les professionnels. En outre, Rubis détient une participation de 17,2% dans HDF Energy, un groupe international spécialisé dans le développement de projets de centrales d'hydrogène-électricité.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (13%), Caraïbes (49,1%) et Afrique (37,9%).
Le 16 octobre 2024, Rubis a finalisé la cession de sa participation de 55% dans la joint-venture Rubis Terminal (stockage de produits liquides en vrac).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.