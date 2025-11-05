Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Rubis, titre figurant dans ses 'conviction Midcap', avec un objectif de cours relevé de 34 à 37 euros, après un 'bon 3e trimestre' avec un chiffre d'affaires en baisse de 3%, mais supérieur aux attentes.

'Rubis continue de montrer la solidité de son modèle économique. Nos prévisions de résultats restent inchangées mais paraissent prudentes suite à cette publication', estime ainsi l'analyste en charge du dossier.

Oddo BHF juge en effet qu'un EBITDA 2025 plutôt dans le haut de la fourchette de la guidance (qui va de 710 à 760 MEUR) lui 'semble dorénavant atteignable en l'absence de changement de tendance au 4e trimestre'.