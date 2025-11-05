35 ans pour apporter au plus grand nombre un accès pérenne et fiable à l'énergie. Le groupe s'est diversifié dans la production d'électricité renouvelable pour s'adapter aux évolutions de la demande et aux enjeux climatiques. Le CA par activité se répartit comme suit : - distribution d'énergies (99,3% ; Rubis Energie) : distribution de carburants, de fiouls, de lubrifiants, de gaz liquéfiés et de bitumes. L'activité est assurée en Europe, en Afrique et aux Caraïbes au travers de 1 143 stations-service. En outre, le groupe propose des prestations de services logistiques qui regroupe le négoce-approvisionnement, l'activité de raffinage et le transport maritime ; - production d'électricité renouvelable (0,7% ; Rubis Photosol) : développement, financement, exploitation et maintenance de grandes installations photovoltaïques au sol, en ombrières et d'installations sur toitures pour les professionnels. En outre, Rubis détient une participation de 17,2% dans HDF Energy, un groupe international spécialisé dans le développement de projets de centrales d'hydrogène-électricité. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (13%), Caraïbes (49,1%) et Afrique (37,9%). Le 16 octobre 2024, Rubis a finalisé la cession de sa participation de 55% dans la joint-venture Rubis Terminal (stockage de produits liquides en vrac).