Oddo BHF relève sa cible sur Siemens

L'analyste confirme sa note de "surperformance" sur le titre Siemens AG, assorti d'un objectif de cours relevé de 291 à 299 EUR.

Oddo BHF juge que les résultats publiés par le groupe au titre du 2e trimestre sont "solides", avec des commandes en hausse de 18% en organique et un BPA pre PPA de 2,81 EUR, au-dessus du consensus. La dynamique reste particulièrement forte dans les datacenters, avec 1,9 MdEUR de commandes au 2e trimestre.



Le broker indique rester positif sur la poursuite de la reprise dans l'automation ainsi que sur la forte croissance des activités liées aux datacenters, et estime que la dynamique devrait rester favorable dans les prochains trimestres. Il évoque un possible relèvement de l'objectif de BPA avant PPA du groupe au 3e trimestre.



Selon la note, Siemens bénéficie d'une dynamique "favorable" dans les datacenters, où la croissance organique dépasse 45% au 1er semestre 2025/26, tandis que les commandes ont atteint un niveau record au 2e trimestre.



Le bureau d'études souligne enfin que Digital Industries a enregistré un mois d'avril supérieur aux attentes du groupe et que le couple prix/coûts d'approvisionnement devrait rester positif en année pleine.

