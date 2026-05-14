Oddo BHF juge que les résultats publiés par le groupe au titre du 2e trimestre sont "solides", avec des commandes en hausse de 18% en organique et un BPA pre PPA de 2,81 EUR, au-dessus du consensus. La dynamique reste particulièrement forte dans les datacenters, avec 1,9 MdEUR de commandes au 2e trimestre.
Le broker indique rester positif sur la poursuite de la reprise dans l'automation ainsi que sur la forte croissance des activités liées aux datacenters, et estime que la dynamique devrait rester favorable dans les prochains trimestres. Il évoque un possible relèvement de l'objectif de BPA avant PPA du groupe au 3e trimestre.
Selon la note, Siemens bénéficie d'une dynamique "favorable" dans les datacenters, où la croissance organique dépasse 45% au 1er semestre 2025/26, tandis que les commandes ont atteint un niveau record au 2e trimestre.
Le bureau d'études souligne enfin que Digital Industries a enregistré un mois d'avril supérieur aux attentes du groupe et que le couple prix/coûts d'approvisionnement devrait rester positif en année pleine.
Siemens AG figure parmi les 1ers fabricants mondiaux d'équipements électroniques et électrotechniques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- équipements médicaux (29,6%) : systèmes d'imagerie médicale, de diagnostic de laboratoire et systèmes d'aide auditive, etc. ;
- solutions de bâtiments et d'infrastructures intelligents (28,7%) : solutions de transition énergétique, produits de génie climatique (systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation), systèmes de sécurité des bâtiments (systèmes de détection et de protection contre l'incendie, de contrôle d'accès, de vidéosurveillance et de détection d'intrusion, etc.), systèmes de gestion technique des bâtiments, etc. ;
- équipements numériques industriels (22,1%) : systèmes automatisés de production, d'assemblage, de logistique, de surveillance, etc. ;
- solutions et systèmes de mobilité (15,8%) : véhicules ferroviaires, systèmes d'automatisation ferroviaire, systèmes d'électrification ferroviaire, systèmes de gestion du trafic routier, solutions numériques et basées sur le cloud, etc.
Le solde du CA (3,8%) concerne notamment des activités financières (crédit-bail, financement d'équipements et de projets, prestations de conseil financier, etc.).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (14,8%), Europe-Communauté des Etats Indépendants-Afrique-Moyen-Orient (32%), Etats-Unis (28%), Amérique (4,6%), Chine (9,1%), Asie et Australie (11,5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.