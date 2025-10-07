Oddo BHF relève sa cible sur Siemens Energy

Oddo BHF confirme son conseil 'Neutre' sur le titre Siemens Energy, assorti d'un objectif de cours relevé de 96,0 EUR à 101 EUR.



Selon la note, le T4 24/25 est attendu solide, avec '9,2% de croissance organique' et une 'marge à 5,1%', des prévisions globalement proches du consensus



Le bureau d'études anticipe un 'relèvement des objectifs 2028', notamment pour 'Gas Services' et 'Grid Technologies' (croissance et marge). Le broker souligne toutefois que le marché pourrait désormais s'attendre à une normalisation après plusieurs trimestres de bonnes surprises.



La note indique en outre un relèvement moyen des estimations de BPA 2025-2026 de 6,4%, porté surtout par l'amélioration du résultat financier, ce qui soutient la hausse de la cible tout en maintenant une opinion Neutre