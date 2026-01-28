Oddo BHF relève sa cible sur Société Générale avant ses résultats

Oddo BHF maintient sa recommandation "surperformance" sur Société Générale, avec un objectif de cours relevé de 63 à 78 euros, "pour intégrer notamment le passage à un OC à fin 2026 et une baisse du coût du capital appliquée au titre".

Alors que la banque publiera ses résultats le 6 février, le bureau d'études indique prévoir des revenus de 6 531 millions d'euros au quatrième trimestre 2025 (-1,4% en publié) impactés par les différentes cessions réalisées et une base de comparaison élevée en BFI.



En termes de rentabilité, Oddo BHF pronostique un résultat opérationnel de 1 802 MEUR (+6,7%) et un résultat net de 1 116 MEUR (+7,2%) pour le trimestre écoulé, prévision qui correspond à un RoTE de 9,6% en année pleine 2025.



Alors que Société Générale devrait mettre à jour ses objectifs financiers 2026, le bureau d'études estime qu'elle devrait pouvoir dégager un RoTE de 10,1% cette année (contre un objectif initial du plan stratégique de 9-10% en 2026).