Oddo BHF relève sa cible sur Soitec, mais reste neutre

Tout en maintenant son opinion "neutre" sur Soitec, Oddo BHF relève son objectif de cours de 100 à 125 EUR, soit dans les mêmes proportions que l'indice sectoriel des semi-conducteurs SOX, qui a progressé de 25% sur un mois.

Le bureau d'études souligne un parcours boursier impressionnant de Soitec depuis le début de l'année, en lien avec un news flow sectoriel soutenu pour la photonique, avec une progression de 665%, impliquant un multiple VE/EBITDA NTM de 35 fois selon FactSet (contre 15 fois historiquement).



D'après Oddo BHF, le cours de Bourse actuel reflète une multiplication par cinq des revenus de Soitec à horizon quatre ans sur ce marché prometteur de la photonique, où il est incontournable (500 MEUR en 2030 contre 100 MEUR en 2026, soit une croissance annuelle moyenne de plus de 50%).



"Il s'agit d'un pari difficile à prendre, non soutenu en tout cas par les dirigeants jusqu'à présent (attentes de croissance annuelle moyenne de +20% à +30%) et expliquant notre décision, fin avril, de dégrader la valeur à neutre", affirme l'analyste en charge du dossier.



Oddo BHF attend une perte nette pour l'exercice 2026



Alors que Soitec annoncera ses résultats 2026 mercredi soir, Oddo BHF prévient que le résultat net est attendu déficitaire pour la première fois depuis 10 ans (-67 MEUR selon lui et -72 MEUR pour le consensus), en intégrant les éléments non récurrents comptabilisés au 1er semestre.



Au niveau opérationnel, les résultats s'annoncent en forte baisse, à cause surtout de déstockages massifs des clients RF-SOI (division mobile), d'un marché atone pour le Power-SOI (automobile) et du sous-chargement des usines (priorité à la réduction des stocks pour générer des FCF positifs).



Pour le prochain exercice 2027, Oddo BHF affiche des estimations beaucoup plus basses que le consensus, prudence qu'il explique par un nouveau point bas atteint pour le RF-SOI (marché des smartphones en déclin) et par une stratégie restant focalisée sur la génération de FCF.