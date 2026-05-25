Oddo BHF relève sa cible sur Soitec, mais reste neutre
Tout en maintenant son opinion "neutre" sur Soitec, Oddo BHF relève son objectif de cours de 100 à 125 EUR, soit dans les mêmes proportions que l'indice sectoriel des semi-conducteurs SOX, qui a progressé de 25% sur un mois.
Le bureau d'études souligne un parcours boursier impressionnant de Soitec depuis le début de l'année, en lien avec un news flow sectoriel soutenu pour la photonique, avec une progression de 665%, impliquant un multiple VE/EBITDA NTM de 35 fois selon FactSet (contre 15 fois historiquement).
D'après Oddo BHF, le cours de Bourse actuel reflète une multiplication par cinq des revenus de Soitec à horizon quatre ans sur ce marché prometteur de la photonique, où il est incontournable (500 MEUR en 2030 contre 100 MEUR en 2026, soit une croissance annuelle moyenne de plus de 50%).
"Il s'agit d'un pari difficile à prendre, non soutenu en tout cas par les dirigeants jusqu'à présent (attentes de croissance annuelle moyenne de +20% à +30%) et expliquant notre décision, fin avril, de dégrader la valeur à neutre", affirme l'analyste en charge du dossier.
Oddo BHF attend une perte nette pour l'exercice 2026
Alors que Soitec annoncera ses résultats 2026 mercredi soir, Oddo BHF prévient que le résultat net est attendu déficitaire pour la première fois depuis 10 ans (-67 MEUR selon lui et -72 MEUR pour le consensus), en intégrant les éléments non récurrents comptabilisés au 1er semestre.
Au niveau opérationnel, les résultats s'annoncent en forte baisse, à cause surtout de déstockages massifs des clients RF-SOI (division mobile), d'un marché atone pour le Power-SOI (automobile) et du sous-chargement des usines (priorité à la réduction des stocks pour générer des FCF positifs).
Pour le prochain exercice 2027, Oddo BHF affiche des estimations beaucoup plus basses que le consensus, prudence qu'il explique par un nouveau point bas atteint pour le RF-SOI (marché des smartphones en déclin) et par une stratégie restant focalisée sur la génération de FCF.
Soitec est un leader mondial de la production de matériaux semi-conducteurs innovants. L'entreprise occupe une place essentielle dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs pour servir trois principaux marchés stratégiques : Communications mobiles, Automobile & Industrie, Edge & Cloud AI. Avec près de 4 300 brevets, elle mène une stratégie d'innovations disruptives pour permettre à ses clients de disposer de produits qui combinent performance, efficacité énergétique et compétitivité.
Soitec dispose de sites industriels, de centres de R&D et de bureaux commerciaux en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.