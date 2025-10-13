Oddo BHF maintient sa recommandation de 'Surperformance' sur Thales et relève son objectif de cours de 275 à 290 euros.
Selon le broker, le groupe a enregistré de solides prises de commandes au troisième trimestre, soutenues par une activité dynamique dans la défense et l'avionique. Oddo BHF modélise 'une vigoureuse croissance organique de 9.3% à 4 928 MEUR', une performance qui conforte la bonne visibilité sur les prochains trimestres.
Le bureau d'analyses estime par ailleurs que la valorisation demeure 'attractive' malgré le parcours récent du titre.
D'après la note, ces éléments justifient donc la hausse de l'objectif de cours, Thales continuant de bénéficier d'un environnement favorable et d'une bonne exécution opérationnelle.
Thales figure parmi les leaders européens de la fabrication et de la commercialisation d'équipements et de systèmes électroniques destinés aux secteurs de l'aérospatial, du transport, de la défense et de la sécurité. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de défense et de sécurité (53,3%) : systèmes d'information et de communication sécurisés (systèmes de commandement et de contrôle, systèmes de communication, de protection, de cybersécurité, etc.), systèmes de mission de défense (systèmes de guerre électronique et drones), systèmes terrestres et aériens (systèmes de défense aérienne, de contrôle aérien, systèmes et missiles de défense terrestre, et systèmes optroniques) ;
- systèmes aérospatiaux (26,6%) : équipements d'avionique (équipements de cockpit, de multimédia de cabine, de simulation) et systèmes spatiaux (satellites, charges utiles, etc.) ;
- solutions d'identification et de sécurité numériques (19,6%) ;
- autres (0,5%).
En outre, le groupe détient une participation de 35% dans Naval Group (fabrication d'équipements navals à destination des secteurs de la défense et de l'énergie nucléaire).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (28,8%), Royaume-Uni (6,6%), Europe (25,1%), Amérique du Nord (14,2%), Australie et Nouvelle-Zélande (4,6%) et autres (20,7%).
