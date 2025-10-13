Oddo BHF maintient sa recommandation de 'Surperformance' sur Thales et relève son objectif de cours de 275 à 290 euros.

Selon le broker, le groupe a enregistré de solides prises de commandes au troisième trimestre, soutenues par une activité dynamique dans la défense et l'avionique. Oddo BHF modélise 'une vigoureuse croissance organique de 9.3% à 4 928 MEUR', une performance qui conforte la bonne visibilité sur les prochains trimestres.

Le bureau d'analyses estime par ailleurs que la valorisation demeure 'attractive' malgré le parcours récent du titre.

D'après la note, ces éléments justifient donc la hausse de l'objectif de cours, Thales continuant de bénéficier d'un environnement favorable et d'une bonne exécution opérationnelle.