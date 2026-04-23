Oddo BHF relève ses estimations de bénéfice 2026 et 2027 sur ABB

Oddo BHF indique dans son étude du jour que ABB a publié hier matin des résultats au 1er trimestre 2026 solides. "Les commandes ont atteint 11 298 M$,+24% en comparable, contre 8.6% pour le consensus".



Selon l'analyste, la guerre au Moyen-Orient n'a pas eu d'impact au 1er trimestre, à l'exception de perturbations en fin de trimestre dans l'activité Automation.



Le résultat net s'est établi à 1 324 M$ et le FCF à 1 250 M$ (contre 652 M$ au 1er trimestre 2025), +92%.



Oddo BHF estime que le 1er trimestre est très solide, surtout au niveau des commandes, qui battent un nouveau record (> 11 Md$), ce qui laisse augurer une bonne année d'un point de vue opérationnel.



L'analyste relève ses estimations de BPA 2026 & 2027 de 3% en moyenne. Il s'attend désormais à une croissance organique du CA de 9.7% et une marge d'operating EBITA de 20.4% (+140 pb en publié, +80 pb hors plus-values immobilières) en 2026.



Oddo BHF maintient sa recommandation Neutre sur le titre mais relève son objectif de cours à 72 CHF (contre 63 CHF).