Oddo BHF relève son conseil sur Crédit Agricole

Oddo BHF relève son conseil sur le titre Crédit Agricole, passant de "neutre" à "surperformance", avec un objectif de cours relevé de 18 à 20 euros.

Le broker estime que le résultat net du 4e trimestre 2025 sera pénalisé par la première mise en équivalence de Banco BPM, avec une charge d'environ 600 MEUR, mais juge cet impact transitoire et sans remise en cause du potentiel à moyen terme.



Selon la note, le coût du risque reste maîtrisé à 38 pb et le ratio CET1 attendu à 17,76% demeure très supérieur à l'objectif du groupe.



Le bureau d'analyses met également en avant un potentiel de revalorisation boursière, soulignant que "la valeur se traite à de faibles multiples", avec un PE 2027e de 7,1x contre 9,3x en moyenne sectorielle, ce qui "ne reflète pas la qualité des fondamentaux du groupe".