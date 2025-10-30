Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Airbus et relève son objectif de cours de 210 à 236 euros afin d'intégrer les nouveaux paramètres de marchés, des effets de roll-over et des estimations de BPA relevées (de 2,7%/1,5%/2,4%/5,2%).

Le bureau d'études considère que le constructeur aéronautique a publié un 'brillant 3e trimestre', avec un EBIT ajusté 10,4% au-delà des attentes, et offrant du potentiel d'augmentation sur les guidances pour 2025.

'Le titre bénéficie d'un solide profil de croissance avec un TMVA 2024-28 des BPA de 24% -que l'on pourrait qualifier de conservateur compte tenu de l'amélioration progressive de la supply chain', juge l'analyste.

Oddo BHF pointe aussi un FCF cumulé de 28 MdsEUR, dont une part importante sera, selon lui, retournée aux actionnaires, ainsi qu'une valorisation 'encore douce' avec un PE 2027 de 21,6 fois, un VE/EBIT de 15,9 fois et un FCF yield de 4,6%.