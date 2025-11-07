Oddo BHF confirme son conseil sur le titre ArcelorMittal à 'Neutre', avec un objectif de cours relevé de 35,0 à 37,0 euros.
L'analyste met en avant une 'très bonne résilience' en Amérique du Nord au T3, le groupe ayant su répercuter les droits de douane et réduire ses coûts ; l'Europe dégage également un résultat élevé.
Le bureau d'études note toutefois des 'indications T4 en demi-teinte', avec une baisse attendue des volumes et des spreads en Amérique du Nord, tandis que le Mexique reste perturbé par des incidents opérationnels.
D'après la note, la prévision d'EBITDA ajusté T4 est légèrement abaissée (-1,4%) à 1,59 Md$, mais les attentes au-delà sont relevées de 2 à 3% grâce au socle nord-américain et à des hypothèses un peu plus élevées en Europe.
ArcelorMittal est le n° 1 mondial de la sidérurgie. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente d'aciers plats au carbone (56,7%) : bobines d'aciers laminés à chaud et à froid, tôles revêtues, etc. ;
- vente d'aciers longs au carbone (21,4%) : poutrelles, ronds à béton, aciers marchands, fils machines, fils de sciage, palplanches, rails de transports en commun, profilés spéciaux et produits de tréfileries ;
- vente de produits tubulaires (2,8%) ;
- vente de minerai de fer et de charbon (1,9%) ;
- autres (17,2%) : notamment transformation, distribution et négoce d'aciers.
Les produits du groupe sont essentiellement destinés aux secteurs de l'automobile, de l'électroménager, de l'emballage et de la construction.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (9,3%), Pologne (7,1%), France (6,7%), Espagne (6%), Europe (23,4%), Etats-Unis (13,5%), Amériques (25,4%), Asie et Afrique (8,6%).
Investisseur
Globale
Qualité
