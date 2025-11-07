Oddo BHF confirme son conseil sur le titre ArcelorMittal à 'Neutre', avec un objectif de cours relevé de 35,0 à 37,0 euros.

L'analyste met en avant une 'très bonne résilience' en Amérique du Nord au T3, le groupe ayant su répercuter les droits de douane et réduire ses coûts ; l'Europe dégage également un résultat élevé.

Le bureau d'études note toutefois des 'indications T4 en demi-teinte', avec une baisse attendue des volumes et des spreads en Amérique du Nord, tandis que le Mexique reste perturbé par des incidents opérationnels.

D'après la note, la prévision d'EBITDA ajusté T4 est légèrement abaissée (-1,4%) à 1,59 Md$, mais les attentes au-delà sont relevées de 2 à 3% grâce au socle nord-américain et à des hypothèses un peu plus élevées en Europe.