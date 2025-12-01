Oddo BHF confirme son conseil de "Surperformance" sur ASML, avec un objectif de cours relevé de 1050 à 1100 euros.
L'analyste indique que sa visite du site de Veldhoven et son meeting avec le CFO Roger Dassen lui ont permis de confirmer "l'amélioration des perspectives du groupe", portée par l'élargissement du nombre de clients bénéficiant de la vague IA et le retour de Samsung dans le carnet de commandes, sur fond de newsflow sectoriel redevenu plus favorable depuis l'été.
Selon la note, les principaux clients se montrent désormais "nettement plus positifs", avec des signaux jugés encourageants chez Samsung (qualification HBM chez NVIDIA, contrat Tesla en fonderie) et une capacité contrainte chez TSMC, tandis que la baisse attendue de l'activité en Chine en 2026 pourrait s'avérer moins prononcée que prévu.
Le bureau d'études estime enfin qu'il subsiste un potentiel de hausse pour le titre malgré un rebond d'environ 33% depuis le début de l'année, la dynamique de résultats restant porteuse avec un chiffre d'affaires attendu proche de 40 MdEUR en 2027 et un objectif de 44 à 60 MdEUR à l'horizon 2030, ce qui conduit Oddo BHF à maintenir ASML parmi ses "top picks".
ASML Holding N.V. figure parmi les 1ers fabricants mondiaux de matériel de lithographie destinés à l'industrie des semi-conducteurs. Les équipements du groupe sont destinés à l'impression des circuits intégrés sur des plaques très fines de silicium. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de matériel de lithographie (77%). Le groupe propose également des produits et des composants optiques de lithographie ;
- prestations de services (23%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Pays-Bas (0,1%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (4,7%), Chine (36,1%), Corée du Sud (22,7%), Etats-Unis (15,9%), Taïwan (15,4%), Japon (4,1%) et Singapour (1%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.