Oddo BHF relève son objectif de cours sur ASML, reste à "surperformance"

Oddo BHF confirme son conseil de "Surperformance" sur ASML, avec un objectif de cours relevé de 1050 à 1100 euros.



L'analyste indique que sa visite du site de Veldhoven et son meeting avec le CFO Roger Dassen lui ont permis de confirmer "l'amélioration des perspectives du groupe", portée par l'élargissement du nombre de clients bénéficiant de la vague IA et le retour de Samsung dans le carnet de commandes, sur fond de newsflow sectoriel redevenu plus favorable depuis l'été.



Selon la note, les principaux clients se montrent désormais "nettement plus positifs", avec des signaux jugés encourageants chez Samsung (qualification HBM chez NVIDIA, contrat Tesla en fonderie) et une capacité contrainte chez TSMC, tandis que la baisse attendue de l'activité en Chine en 2026 pourrait s'avérer moins prononcée que prévu.



Le bureau d'études estime enfin qu'il subsiste un potentiel de hausse pour le titre malgré un rebond d'environ 33% depuis le début de l'année, la dynamique de résultats restant porteuse avec un chiffre d'affaires attendu proche de 40 MdEUR en 2027 et un objectif de 44 à 60 MdEUR à l'horizon 2030, ce qui conduit Oddo BHF à maintenir ASML parmi ses "top picks".