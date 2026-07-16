Oddo BHF réaffirme son opinion "surperformance" sur AXA, avec un objectif de cours relevé de 46 EUR à 50 EUR, afin d'intégrer notamment de nouvelles prévisions de résultats à l'horizon 2029 pour la compagnie d'assurance.
Le bureau d'études rappelle qu'AXA présentera, le 15 septembre prochain, son nouveau plan stratégique à trois ans, qui devrait être axé sur la croissance des volumes d'activité tout en préservant une forte rentabilité technique.
Oddo BHF prévoit une croissance annuelle moyenne du résultat opérationnel (RO) par action d'environ 7,4% entre 2026 et 2029, avec un RO par action attendu en 2029 supérieur de 3% au consensus, et potentiellement de 8,5%, voire davantage, après des opérations de M&A.
"Les résultats du 1er semestre 2026 devraient déjà confirmer cette dynamique et, avec la présentation des objectifs 2029 en septembre, contribuer à la poursuite du rerating graduel du titre", estime l'analyste en charge du dossier.
Si AXA a légèrement surperformé le secteur depuis le début de l'année, Oddo BHF estime que sa valorisation reste attractive et ne reflète pas le potentiel de croissance du résultat opérationnel, qui sera mis en évidence par le prochain plan stratégique.
AXA est le 1er groupe d'assurance européen. Le CA par activité se répartit comme suit :
- assurance dommages (62,1%) : principalement assurances automobile, habitation, dommages aux biens, responsabilité civile et de grands risques. Le groupe propose également des prestations d'assistance (assistance médicale de personnes en voyage, assistance technique aux véhicules, etc.) ;
- assurance vie (36,6%) : vente de contrats d'épargne, de retraite, de prévoyance et de santé aux particuliers et aux entreprises ;
- autres (1,3%) : essentiellement activités bancaires en France, en Belgique et en Allemagne.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.