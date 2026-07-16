Oddo BHF relève son objectif de cours sur AXA

Oddo BHF réaffirme son opinion "surperformance" sur AXA, avec un objectif de cours relevé de 46 EUR à 50 EUR, afin d'intégrer notamment de nouvelles prévisions de résultats à l'horizon 2029 pour la compagnie d'assurance.

Le bureau d'études rappelle qu'AXA présentera, le 15 septembre prochain, son nouveau plan stratégique à trois ans, qui devrait être axé sur la croissance des volumes d'activité tout en préservant une forte rentabilité technique.



Oddo BHF prévoit une croissance annuelle moyenne du résultat opérationnel (RO) par action d'environ 7,4% entre 2026 et 2029, avec un RO par action attendu en 2029 supérieur de 3% au consensus, et potentiellement de 8,5%, voire davantage, après des opérations de M&A.



"Les résultats du 1er semestre 2026 devraient déjà confirmer cette dynamique et, avec la présentation des objectifs 2029 en septembre, contribuer à la poursuite du rerating graduel du titre", estime l'analyste en charge du dossier.



Si AXA a légèrement surperformé le secteur depuis le début de l'année, Oddo BHF estime que sa valorisation reste attractive et ne reflète pas le potentiel de croissance du résultat opérationnel, qui sera mis en évidence par le prochain plan stratégique.