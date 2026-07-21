Oddo BHF relève son objectif de cours sur BNP Paribas avant les résultats

Oddo BHF réitère son opinion "surperformance" sur BNP Paribas, avec un objectif de cours relevé de 105 EUR à 115 EUR, à l'approche de la publication par le groupe bancaire de ses résultats du 2e trimestre 2026, prévue le 23 juillet.

Le bureau d'études explique relever son objectif de cours sur BNP Paribas afin d'intégrer la bonne dynamique opérationnelle, mais également une baisse du coût du capital appliqué au titre, qui reste, selon lui, "sous-valorisé par rapport aux perspectives de croissance de son BPA et de son retour de capital aux actionnaires".



Au titre du trimestre écoulé, l'analyste en charge du dossier prévoit des revenus de 13 461 MEUR (+7%) pour le groupe bancaire, légèrement inférieurs à l'estimation moyenne du marché (13 545 MEUR, +7,7%), l'écart provenant essentiellement de sa prévision plus prudente concernant le Corporate Center et, dans une moindre mesure, Arval.



Anticipant des charges opérationnelles de 7 863 MEUR (+8,7%), légèrement supérieures au consensus (7 815 MEUR), Oddo BHF table sur un résultat opérationnel en hausse de 5,4% à 4 600 MEUR, contre 4 786 MEUR attendus en moyenne (+9,6%), ainsi que sur un résultat net de 4 127 MEUR (+26,7%), soit 2% en dessous du consensus.