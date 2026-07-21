Oddo BHF relève son objectif de cours sur BNP Paribas avant les résultats
Oddo BHF réitère son opinion "surperformance" sur BNP Paribas, avec un objectif de cours relevé de 105 EUR à 115 EUR, à l'approche de la publication par le groupe bancaire de ses résultats du 2e trimestre 2026, prévue le 23 juillet.
Le bureau d'études explique relever son objectif de cours sur BNP Paribas afin d'intégrer la bonne dynamique opérationnelle, mais également une baisse du coût du capital appliqué au titre, qui reste, selon lui, "sous-valorisé par rapport aux perspectives de croissance de son BPA et de son retour de capital aux actionnaires".
Au titre du trimestre écoulé, l'analyste en charge du dossier prévoit des revenus de 13 461 MEUR (+7%) pour le groupe bancaire, légèrement inférieurs à l'estimation moyenne du marché (13 545 MEUR, +7,7%), l'écart provenant essentiellement de sa prévision plus prudente concernant le Corporate Center et, dans une moindre mesure, Arval.
Anticipant des charges opérationnelles de 7 863 MEUR (+8,7%), légèrement supérieures au consensus (7 815 MEUR), Oddo BHF table sur un résultat opérationnel en hausse de 5,4% à 4 600 MEUR, contre 4 786 MEUR attendus en moyenne (+9,6%), ainsi que sur un résultat net de 4 127 MEUR (+26,7%), soit 2% en dessous du consensus.
BNP Paribas est le 1er groupe bancaire français. Le Produit Net Bancaire (PNB) par activité se répartit comme suit :
- banque de détail (50,8%) : activité de banque de détail en France (24,2% du PNB), en Belgique (14%) et en Italie (10,1%). Le solde du PNB (51,7%) concerne les activités à l'international et les activités de prestations de services financiers spécialisés (crédit à la consommation, crédit immobilier, crédit-bail, gestion de flottes automobiles, location d'actifs informatiques) ;
- banque de financement et d'investissement (36,1%) : activités de conseil et de marchés de capitaux (83,2% du PNB ; conseil en fusions-acquisitions, interventions sur les marchés actions, de taux, de change, etc.) et de financement (16,8% ; financements d'acquisitions, de projets, du négoce de matières premières, etc.) ;
- gestion institutionnelle et privée et assurance (13,1%) : activités de gestion d'actifs, de banque privée (n° 1 français), de prestations de services immobiliers, de courtage en ligne, d'assurance et de prestations de services titres (n° 1 européen de la conservation de titres).
A fin 2025, BNP Paribas gère 1 075,6 MdsEUR d'encours de dépôts et 897,3 MdsEUR d'encours de crédits.
La répartition géographique du PNB est la suivante : Europe-Moyen-Orient-Afrique (80,8%), Amérique (10,8%) et Asie-Pacifique (8,4%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
-
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
-
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.