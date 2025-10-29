Oddo BHF relève son objectif de cours sur Capgemini

Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Capgemini avec un objectif de cours porté de 160 à 169 euros, au lendemain du point d'activité trimestriel du groupe de services informatiques, une publication à ses yeux 'très positive'.



Selon le bureau d'études, la croissance de Capgemini au 3e trimestre, nettement supérieure aux attentes du marché, marque une amélioration notable par rapport au 2e trimestre, grâce notamment aux secteurs bancaires et TMT.



Suite à cette publication, Oddo BHF relève ses prévisions de croissance au 4e trimestre 2025 et pour 2026. Il en résulte une hausse de 1% et 1,5% de ses estimations de BPA pour 2025 et 2026, respectivement.



'C'est avant tout l'occasion de réduire sa décote de valorisation par rapport à ses pairs globaux (environ -25% actuellement), qui nous semble très exagérée puisqu'il n'y a plus de déficit de croissance organique pour Capgemini', juge en outre l'analyste.