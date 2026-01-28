Cie des Alpes a publié hier soir un CA trimestriel en hausse de 10%, à 289 millions d'euros. Ce matin, les analystes de Oddo BHF salue ce résultat dépassant les attentes. Ils pointent notamment la dynamique favorable sur l'ensemble des divisions, malgré une base de comparaison exigeante.
Le broker rappelle que les Domaines skiables affichent une croissance de 20%, portée par la fréquentation et un effet calendaire positif, tandis que les Parcs de loisirs et la Distribution & Hospitality confirment une trajectoire solide.
Dans ce contexte, Oddo BHF laisse ses perspectives sont inchangées, avec une guidance d'EBITDA attendue en hausse de 10% sur l'exercice. "Nous relevons l'OC à 28,5EUR reflétant le roulement du DCF", souligne le broker, tout en conservant une appréciation favorable sur la valorisation et le potentiel de croissance du groupe.
Depuis sa création en 1989, Compagnie des Alpes (CDA) s'est imposée comme un leader incontesté de l'industrie des loisirs. Le groupe est présent sur 22 sites, dont 10 grands Domaines skiables des Alpes (La Plagne, Les Arcs, Peisey-Vallandry, Tignes, Val d'Isère, Les Menuires, Méribel, Serre Chevalier, Flaine, et Samoëns - Morillon - Sixt Fer-à-Cheval) et 12 Parcs de loisirs (dont Parc Astérix, Grévin Paris, Walibi et Futuroscope).
En outre, Compagnie des Alpes (CDA) détient des participations dans 4 domaines skiables, dont Chamonix.
Le CA par activité se ventile essentiellement entre exploitation de Parcs de loisirs (46%) et exploitation de Domaines skiables (44,6%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.