Oddo BHF relève son objectif de cours sur Commerzbank

Oddo BHF confirme son opinion "surperformance" sur Commerzbank avec un objectif de cours porté de 35 à 39,5 euros, anticipant pour le titre de la banque allemande une "poursuite du rerating sur fond de crédibilité croissante des objectifs MT et d'optionnalité M&A".



"Au terme d'une 1ère année convaincante de son plan stratégique moyen terme ambitieux, Commerzbank rend graduellement plus crédibles des objectifs financiers 2028", juge l'analyste, qui révise de nouveau en hausse de 3% en moyenne ses estimations 2026-28.



En se projetant sur le Commerzbank pro forma 2028 dans sa valorisation, le bureau d'études explique "identifier de quoi justifier encore du potentiel de rerating même après la forte performance boursière du titre".



"A cela s'ajoute le maintien indéniable d'une dimension spéculative M&A associée à l'investissement d'Unicredit (et à sa possible offensive à terme), autre facteur de soutien du titre à court terme", poursuit-il.