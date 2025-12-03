Oddo BHF relève son objectif de cours sur Compagnie des Alpes

Oddo BHF réitère son opinion "surperformance" sur Compagnie des Alpes (CDA), titre maintenu dans sa liste de top picks Nextcap pour 2025, avec un objectif de cours porté de 24 à 27 euros, au lendemain de la publication des résultats annuels.



"Le parcours boursier est excellent depuis le début de l'année (+50%) et pourrait inciter à des prises de profits", reconnait l'analyste, qui voit pourtant encore du potentiel de progression pour le cours de l'action.



Le bureau d'études estime en effet que le momentum sur les résultats devrait continuer de rester bien orienté alors que de nouveaux relais de croissance se matérialisent à moyen terme (Parc Astérix en Allemagne notamment).



"Le titre se traite désormais sur un P/E (ratio cours sur BPA) prospectif de 9,6 fois, ce qui traduit une décote d'environ 20% sur les multiples historiques du groupe, alors que le rendement restera élevé (plus de 5% attendu)", souligne-t-il en outre.