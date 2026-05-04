Oddo BHF estime que cette performance relève essentiellement de la montée en puissance du plan d'économies de coûts Fit for Growth dans les divisions Express (EBIT 17% au-dessus du consensus) et P&P Allemagne (+6%).
L'analyste a noté également que le FCF à 1.2 MdEUR a également battu significativement les attentes, grâce à des effets BFR favorables.
Pour 2026, DHL Group a maintenu sa guidance d'EBIT attendu à au-moins 6.2 MdEUR et d'un FCF autour de 3 MdEUR.
Selon l'analyste, malgré un environnement macroéconomique sans dynamisme, le groupe se montre confiant sur ses objectifs 2026, qui vont bénéficier de la montée en puissance du plan Fit For Growth, qui prévoit 1 MdEUR d'économies de coûts structurelles en 2026 au total (potentiellement plus si opportunités au-delà de 2026), incluant l'optimisation des capacités (via la renégociation de partenariats sur les capacités en JV par exemple) et la digitalisation de certaines tâches.
A la suite de cette publication, Oddo BHF a légèrement ajusté ses estimations. L'EBIT et de BPA sont relevées de 1% en moyenne sur 2026/2028e (dont +2% en 2026e).
Oddo confirme sa recommandation à neutre mais a relevé son objectif de cours à 49 EUR (contre 48 EUR).
Oddo BHF juge qu'il s'agit d'un démarrage 2026 encourageant pour DHL, qui bénéficie de la montée en puissance de ses efforts sur les coûts, particulièrement dans la division Express (49% de l'EBIT).
DHL Group AG est spécialisé dans les prestations de transport et de services logistiques. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services logistiques (42,3%) : gestion d'infrastructures, transport et stockage de marchandises. En outre, le groupe développe une activité de transport de fret ;
- livraison express (28,7%) : activité assurée sous les marques Express et Global Mail ;
- distribution de courrier et de colis (21%) : distribution de lettres, de presse écrite et de colis. Par ailleurs, DHL Group AG propose des prestations de marketing direct ;
- autres (8%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (26,6%), Europe (30,2%), Amériques (21,8%), Asie-Pacifique (16,1%), Moyen-Orient et Afrique (5,3%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.