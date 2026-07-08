DHL Group a publié hier en séance des résultats préliminaires sur le 2ème trimestre (résultats définitifs le 5 août), dont un EBIT significativement au-dessus des attentes selon Oddo BHF.
L'analyste note dans son étude que l'EBIT préliminaire du 2ème trimestre 2026 ressort autour de 1 850 MEUR, soit 20% au-dessus du consensus à 1 537 MEUR.
Il indique également que la surperformance provient principalement de deux divisions : 1/ Express, avec un EBIT de 1 195 MEUR, soit 34% au-dessus du consensus de 891 MEUR. "Cette performance s'explique par un levier opérationnel favorable, une gestion rigoureuse des coûts et des prix, ainsi que par un soutien additionnel d'environ 150 MEUR lié aux contraintes de capacité sur le marché du fret aérien" explique le bureau d'analyse ; 2/ Freight Forwarding, avec un EBIT de 240 MEUR, soit 18% au-dessus du consensus à 203 MEUR. Selon l'analyste, la division a bénéficié d'une gestion efficace des perturbations liées au Moyen Orient, avec un impact positif estimé à low-to-mid double-digit million (soit 25/30 MEUR selon Oddo BHF), lié à la volatilité temporaire des taux de fret.
A la suite de la performance du 2ème trimestre, DHL Group a relevé sa guidance 2026 d'EBIT, désormais attendu à plus de 6,5 MdEUR, contre plus de 6.2 MdEUR précédemment et 6 485 MEUR pour le consensus.
Oddo BHF souligne que ce relèvement provient principalement des divisions Express et Freight Forwarding.
A la suite de cette publication préliminaire, Oddo BHF anticipe un relèvement positif du consensus pour 2026, low-to-mid single digit au niveau de l'EBIT.
Oddo BHF maintient son opinion Neutre sur la valeur et relève son objectif de cours à 54 EUR (contre 49 EUR).
Oddo BHF estime que la publication préliminaire du 2ème trimestre est encourageante et semble confirmer l'amélioration très progressive du momentum sur le segment Express, qui bénéficie d'une base de comparaison désormais plus facile.
A la suite de cette publication, Oddo BHF relève ses attentes et vise désormais un EBIT 2026 de 6 561 MEUR (contre 6 327 ME, soit +3,7%). Au total, la séquence de BPA de l'analyste est relevée de 2% en moyenne sur 2026/2028e.
Selon Oddo BHF, DHL bénéficie de tendances structurelles porteuses (échanges mondiaux, e-commerce, externalisation des chaînes logistiques) et d'un plan d'optimisation des coûts qui porte ses fruits.
DHL Group AG est spécialisé dans les prestations de transport et de services logistiques. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services logistiques (42,3%) : gestion d'infrastructures, transport et stockage de marchandises. En outre, le groupe développe une activité de transport de fret ;
- livraison express (28,7%) : activité assurée sous les marques Express et Global Mail ;
- distribution de courrier et de colis (21%) : distribution de lettres, de presse écrite et de colis. Par ailleurs, DHL Group AG propose des prestations de marketing direct ;
- autres (8%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (26,6%), Europe (30,2%), Amériques (21,8%), Asie-Pacifique (16,1%), Moyen-Orient et Afrique (5,3%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.