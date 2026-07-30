Oddo BHF relève son objectif de cours sur Elis après les résultats du 1er semestre

Oddo BHF confirme son opinion à Surperformance sur le titre et relève son objectif de cours à 31,5 EUR contre 29 EUR après la publication des résultats sur le 1er semestre.



Elis a publié des résultats sur le 1er semestre en ligne avec les attentes selon Oddo BHF : 1/ une progression du chiffre d'affaires de 4,9% à 2 457,1 MEUR en sachant que la croissance organique s'élève à 3,2% (Oddo BHF s'attendait à 3,1% ; consensus 3,2%) dont 3,2% au 2ème trimestre, ce qui est une bonne performance dans le contexte actuel estime l'analyste 2/ L'EBITDA est de 853,8 MEUR (Oddo BHF s'attendait à 852,1 MEUR) laissant apparaitre une stabilité de la profitabilité à 34,7% ce qui témoigne notamment des efforts sur la productivité indique l'analyste (France marge +90 pb ; +10 pb en Europe du Sud et +10 pb en Scandinavie) 3/ Le FCF est négatif à hauteur de 30 MEUR avec une enveloppe de Capex en augmentation à 19,5% du chiffre d'affaires mais devrait revenir à 18% environ en fin d'année.



Oddo BHF note également que le groupe confirme l'ensemble de ses objectifs 2026 : une croissance organique légèrement inférieure à 2025 en précisant qu'après une légère baisse des signatures de contrats enregistrée au 4ème trimestre 2025, la dynamique commerciale du 1er semestre s'améliore ce qui est encourageant selon Oddo BHF.



Oddo BHF laisse ses estimations inchangées (LFL 2026 : +3.5%e contre 3,8% en 2025). L'analyste estime que 2027 devrait être bien orienté (montée en puissance des contrats récemment signés + effet prix).



La marge d'EBITDA est attendue en légère amélioration (environ +10pb selon Oddo BHF) en précisant que les hausses de coût liés à la crise au Moyen-Orient (20/25 MEUR) seront compensées par des économies pour environ 10 MEUR et des hausses de prix.



Oddo BHF indique également que le FCF est attendu en hausse "mid single digit" (soit environ 376 MEUR ; 385 MEURe) ce qui est une bonne performance selon l'analyste.



Avec cette publication, Oddo BHF estime que Elis confirme la bonne résilience de son activité, rassure sur ses marges et sa génération de FCF en dépit d'un contexte économique peu favorable (y.c. Moyen-Orient).



Oddo BHF indique que ses BPA sont légèrement relevés de 2,2% en moyenne (impact des dernières acquisitions).