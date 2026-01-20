Oddo BHF relève son objectif de cours sur le titre Amundi
Oddo BHF confirme son conseil à "surperformance" sur le titre Amundi, avec un objectif de cours relevé de 77 à 80 euros.
Publié le 20/01/2026 à 09:52
Selon Oddo BHF, la comparaison annuelle des résultats reste pénalisée par la cession d'Amundi US, mais la croissance organique demeure visible, avec des revenus retraités en progression de 2,2% et un coefficient d'exploitation amélioré à 50,6%.
La note indique que le relèvement de l'objectif de cours s'explique par un horizon de valorisation désormais fixé à fin 2026 et par l'ajustement des hypothèses intégrant la non-reconduction du partenariat avec UniCredit.
Selon Oddo BHF, la valorisation actuelle du titre reste "faible", notamment au regard de la prochaine introduction en bourse de la coentreprise en Inde et d'une prévision de bénéfice par action ajusté de 7,4 euros en 2028.