Oddo BHF relève son objectif de cours sur le titre Amundi

Oddo BHF confirme son conseil à "surperformance" sur le titre Amundi, avec un objectif de cours relevé de 77 à 80 euros.

L'analyste estime que la dynamique opérationnelle du groupe devrait rester solide au T4 2025, avec des encours sous gestion attendus en hausse de 2,3% sur le trimestre et de 5,8% sur un an, à 2369 MdsEUR, en ligne avec le consensus, portés par une collecte nette de 24 MdsEUR.



Selon Oddo BHF, la comparaison annuelle des résultats reste pénalisée par la cession d'Amundi US, mais la croissance organique demeure visible, avec des revenus retraités en progression de 2,2% et un coefficient d'exploitation amélioré à 50,6%.



La note indique que le relèvement de l'objectif de cours s'explique par un horizon de valorisation désormais fixé à fin 2026 et par l'ajustement des hypothèses intégrant la non-reconduction du partenariat avec UniCredit.



Selon Oddo BHF, la valorisation actuelle du titre reste "faible", notamment au regard de la prochaine introduction en bourse de la coentreprise en Inde et d'une prévision de bénéfice par action ajusté de 7,4 euros en 2028.