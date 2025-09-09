Oddo BHF relève son objectif de cours sur le titre LVMH

Oddo BHF confirme son conseil 'Surperformance' sur le titre LVMH, avec un objectif de cours relevé de 530 EUR à 559 EUR.



Selon le bureau d'études, il est pour l'instant trop tôt pour observer une inflexion marquée dans l'industrie du luxe, mais la base de comparaison plus favorable en Chine devrait permettre une amélioration modeste au T3.



L'analyste souligne que les efforts entrepris sur les coûts laissent penser que 2025 constitue un point bas pour la division Mode et Maroquinerie.



La note met également en avant les perspectives de redressement des marques de 'soft luxury' sur un horizon de 12 à 18 mois. 'Louis Vuitton continue à élever le mix en sacs [...] tout en travaillant à garder le contact avec la clientèle aspirationnelle', indique le rapport. Les maisons Dior, Céline et Loewe devraient bénéficier de l'arrivée de nouveaux créateurs dont les premières collections arriveront en magasin au S1 2026.



Le broker a par ailleurs légèrement abaissé ses prévisions d'EBIT pour 2025 (-1%) et réduit de 10 pb ses hypothèses de marge pour 2026 et 2027, désormais attendues respectivement à 21,7% et 22,6%.