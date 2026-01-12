Oddo BHF relève son objectif de cours sur Lindt & Sprüngli

Oddo BHF confirme son conseil "Neutre" sur le titre Lindt & Sprüngli avec un objectif de cours relevé de 108 233 CHF à 114 327 CHF.



L'analyste anticipe une croissance organique de 11,6% pour l'exercice 2025, précisant toutefois que cette performance sera "largement tirée par les hausses de prix (+16,1%e) au détriment des volumes (-4,5%e)". Le bureau d'études explique que le relèvement de sa cible provient principalement de la hausse des multiples de marché et du glissement du BPA de référence.



"Le titre nous semble bien valorisé" estime le broker, qui reste vigilant face au risque qu'une baisse des volumes trop prolongée puisse "déclencher un cycle de rupture avec le consommateur", malgré le pricing power (soit la capacité d'une entreprise à augmenter ses tarifs sans que cela n'impacte significativement la demande pour ses produits) historique du groupe.



Le rapport souligne également que l'incertitude sur une reprise des volumes en 2027 pourrait devenir une préoccupation majeure pour les investisseurs