Oddo BHF réitère son opinion 'neutre' sur Lufthansa, mais relève son objectif de cours de 8 à 8,5 euros, au lendemain d'une publication au titre du 3e trimestre qui a selon lui 'mis en valeur les premiers signes tangibles du plan Turnaround'.

'La société souligne que la demande s'est stabilisée depuis septembre avec des réservations affichant une amélioration du coefficient de remplissage jusqu'à fin janvier', pointe le bureau d'études, notant aussi que l'effet mix devient favorable.

'Certes, le 3e trimestre a marqué une claire inflexion dans la reprise en main des coûts unitaires hors carburant, mais nous restons encore prudents concernant l'orientation de la demande et l'évolution du FCF', juge-t-il cependant.

Ajoutant que le titre de la compagnie allemande se traite sur un VE/EBITDA 2026 de 3,4 fois, contre 2,9 fois pour IAG et 3,2 fois pour Air France-KLM, Oddo BHF continue de préférer IAG parmi les 'majors' du transport aérien.