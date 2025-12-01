Oddo BHF relève son objectif de cours sur LVMH

Oddo BHF réaffirme son opinion "surperformance" sur LVMH avec un objectif de cours porté de 585 à 695 euros, notant que le titre "se traite sur un PE 2028 sous les 20 fois, ce qui laisse envisager un potentiel significatif de revalorisation à moyen terme".



S'il ne remonte que modérément ses prévisions de bénéfices sur 2025 et 2026 à ce stade, gardant un scénario secteur plutôt prudent, le bureau d'études adopte une vision plus positive des perspectives moyen/long terme du géant français du luxe.



En termes chiffrés, Oddo BHF remonte ainsi son estimation d'EBIT pour 2028 de 5%, rehausse son hypothèse de croissance moyenne long terme de 6,5% à 7%, et relève sa marge normative d'EBIT à 25,6%.



Cette vision plus favorable s'appuie sur une confiance accrue dans la position du groupe en soft luxury, une contribution accrue à la croissance à venir des bénéfices de Bulgari et Tiffany, ainsi que les efforts de restructuration en vins et spiritueux.