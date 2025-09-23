Oddo BHF relève son objectif de cours sur Medincell

Oddo BHF maintient son conseil 'Surperformance' sur le titre Medincell, avec un objectif de cours relevé de 19 EUR à 27 EUR, objectif désormais fixé à 12 mois.



Selon la note, les données complètes de l'étude de phase 3 SOLARIS pour l'Olanzapine LAI confirment le profil de sécurité, avec 'aucun cas de PDSS'

observé sur 3470 injections et une prise de poids moyenne de 5,6 kg sur ?48 semaines, jugée gérable.



Pour rappel, le PDSS est un effet indésirable rare mais sérieux provoquant des symptômes de sédation profonde, confusion, vertiges, voire une perte de conscience.



Le dépôt du dossier auprès de la FDA est visé au T4.



Le bureau d'études relève la probabilité de mise sur le marché à 90% (80% précédemment) et anticipe des ventes en pic à 1,4 MdEUR (1 MdEUR auparavant), soutenues par 'l'expertise de Teva en neuroscience' et le réseau commercial d''UZEDY', justifiant la hausse de la cible à 27 EUR.