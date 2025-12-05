Oddo BHF confirme son conseil de "surperformance" sur le titre Pierre & Vacances, avec un objectif de cours relevé de 2,2 à 2,3 euros, contre un cours de 1,67 euro au 4 décembre 2025, soit un potentiel d'appréciation d'environ 38%.
Selon Oddo BHF, l'exercice 2025 illustre la poursuite de l'amélioration opérationnelle, avec un CA Tourisme en hausse de 3,8% et un EBITDA ajusté porté à 181 MEUR contre 174 MEUR, grâce à la combinaison de la montée en gamme du parc, d'une meilleure expérience client et d'une gestion rigoureuse des coûts qui compense l'inflation.
Le broker pointe des perspectives "encourageantes" pour 2026, portées par un portefeuille de réservations du premier semestre déjà supérieur aux niveaux de l'an passé et représentant plus des deux tiers de l'objectif budgété, ce qui conduit la maison à viser un CA Tourisme en progression de 4,8% et un EBITDA ajusté de 189,6 MEUR.
La note met enfin en avant les relais de croissance du plan "Ambition 2030" (déploiement de concepts à faible capex, montée en gamme, développement international) ainsi qu'une valorisation toujours jugée attractive avec une décote de plus de 30% par rapport à la moyenne historique.
Pierre & Vacances est le 1er exploitant européen de résidences et de villages touristiques. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation de résidences et de villages (96,3%) : gestion, à fin septembre 2024, d'un parc de 49 349 appartements et maisons répartis entre les enseignes Pierre et Vacances (16 337 appartements), Center Parcs, Sunparks et Villages Nature (18 304) et Adagio (14 708) ;
- développement immobilier (3,7%) : notamment développement et vente de résidences rénovées ou nouvelles auprès de particuliers et d'investisseurs institutionnels et construction et vente de résidences pour seniors actifs.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (51,5%), Pays-Bas (17,7%), Allemagne (13,8%), Belgique (11,3%) et Espagne (5,7%).
