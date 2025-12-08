Oddo BHF relève son objectif de cours sur Rio Tinto

Oddo BHF réaffirme son opinion "surperformance" sur Rio Tinto avec un objectif de cours relevé de 6200 à 6800 pence, ayant relevé ses attentes d'EBITDA sous-jacent pour le groupe minier de 7% en moyenne sur les 3 prochaines années, à l'issue d'un CMD jugé convaincant.



"Le CMD de jeudi a mis l'accent sur les efforts de réduction de coûts et de rationalisation du périmètre", rappelle l'analyste, ajoutant que si les objectifs 2026 sont "un peu décevants", Rio Tinto "ne fait pas exception dans le secteur".



Selon Oddo BHF, son opinion surperformance reste justifiée par la bonne exécution, et les perspectives moyen et long terme attractives dans les principaux métaux (minerai de fer haute teneur, cuivre, aluminium, lithium) sur fond de transition énergétique.



"Malgré la belle progression du cours en 2025, la valorisation reste raisonnable à 6,5 fois l'EBITDA 2026 en ligne avec la moyenne 10 ans", poursuit-il, ajoutant que son objectif de cours repose sur des hypothèses long terme de prix "conservatrices".