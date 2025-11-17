Oddo BHF confirme son conseil Neutre sur le titre Siemens Energy, avec un objectif de cours relevé de 101 à 107 euros.
L'analyste d'Oddo BHF souligne que les résultats du T4 2024/25 sont supérieurs aux attentes, avec une croissance organique du chiffre d'affaires de 9,7% tirée par Gas Services (+15,5%) et Grid Technologies (+19,2%), malgré une marge légèrement en deçà du consensus et une perte opérationnelle de -303 MEUR chez Gamesa.
Le broker met en avant un carnet de commandes porté à 138 MdEUR, offrant une visibilité élevée avec 85% du chiffre d'affaires 2026 et 58% de celui de 2027 déjà embarqués, ainsi qu'un environnement de prix jugé 'globalement favorable' et un FCF pre-tax en nette amélioration, attendu à 4,6 MdEUR en 2026.
La note indique que Siemens Energy a relevé ses objectifs 2028, visant désormais une croissance organique 'low-teens' et une marge d'EBITA de 14-16% (contre 10-12% auparavant), ce qui conduit Oddo BHF à relever de plus de 10% en moyenne ses estimations de BPA 2026-2028, tout en estimant que la valorisation actuelle intègre déjà les perspectives à trois ans - ce qui justifie le maintien d'une opinion Neutre.
Siemens Energy AG est spécialisé dans la production et la distribution d'électricité et de gaz. La société propose également des prestations de conseil technique et de maintenance des installations électriques. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- production, transmission et distribution d'électricité et de gaz (70,9%) ;
- conception, construction, exploitation et maintenance d'installations de production d'énergies renouvelables (29,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (9,1%), Europe-Moyen Orient-Afrique (43,4%), Etats-Unis (20,1%), Amérique (9,7%), Chine (4,4%) et Asie et Australie (13,3%).
