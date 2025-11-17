Oddo BHF relève son objectif de cours sur Siemens Energy

Oddo BHF confirme son conseil Neutre sur le titre Siemens Energy, avec un objectif de cours relevé de 101 à 107 euros.



L'analyste d'Oddo BHF souligne que les résultats du T4 2024/25 sont supérieurs aux attentes, avec une croissance organique du chiffre d'affaires de 9,7% tirée par Gas Services (+15,5%) et Grid Technologies (+19,2%), malgré une marge légèrement en deçà du consensus et une perte opérationnelle de -303 MEUR chez Gamesa.



Le broker met en avant un carnet de commandes porté à 138 MdEUR, offrant une visibilité élevée avec 85% du chiffre d'affaires 2026 et 58% de celui de 2027 déjà embarqués, ainsi qu'un environnement de prix jugé 'globalement favorable' et un FCF pre-tax en nette amélioration, attendu à 4,6 MdEUR en 2026.



La note indique que Siemens Energy a relevé ses objectifs 2028, visant désormais une croissance organique 'low-teens' et une marge d'EBITA de 14-16% (contre 10-12% auparavant), ce qui conduit Oddo BHF à relever de plus de 10% en moyenne ses estimations de BPA 2026-2028, tout en estimant que la valorisation actuelle intègre déjà les perspectives à trois ans - ce qui justifie le maintien d'une opinion Neutre.