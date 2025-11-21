Oddo BHF relève son objectif de cours sur Siemens Energy

Oddo BHF maintient son opinion 'neutre' sur Siemens Energy, mais avec un objectif de cours relevé de 107 à 116 euros, jugeant que 'le management a fourni beaucoup d'éléments convaincants sur la feuille de route et les moyens d'améliorer la marge'.



'Bien sûr, la demande est un formidable soutien, mais la capacité du groupe à exécuter correctement cette hyper croissance est impressionnante', salue l'analyste, pointant un carnet de commandes qui 'embarque en large partie les perspectives 2028'.



Oddo BHF souligne aussi que Siemens Energy vise 20 milliards d'euros de FCF (avant impôts) sur 2026-28, dont entre 4-5 MdsEUR en 2026, ce qui est selon lui, 'un signal fort que le groupe ne prévoit pas d'inflexion de son BFR'.



S'il relève ses BPA de 2,8% en moyenne (rachats d'actions), le bureau d'études estime néanmoins que la valorisation reflète aujourd'hui les perspectives à 3 ans et que le momentum de surprise positive sur les résultats tend à se normaliser.