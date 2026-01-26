Oddo BHF relève son objectif de cours sur SLB

L'analyste confirme son conseil "Surperformance" sur le titre SLB, avec un objectif de cours relevé de 42 à 60 dollars.

Le broker indique que cette révision de l'objectif de cours intervient après la publication des résultats et la conférence téléphonique. La nouvelle cible repose sur un multiple de PE à 12 mois de 19x, en ligne avec la moyenne historique (hors période Covid), tandis que les fondamentaux s'améliorent nettement à l'international.



Le bureau d'analyses met en avant une croissance annuelle moyenne de l'EBITDA 2026/2028e proche de 8%, ainsi qu'un retour total à l'actionnaire d'environ 5,5% en 2025, avec près de 4 Md$ redistribués via dividendes et rachats d'actions.



"La visibilité pour 2026 est solide", souligne la note, citant l'accélération attendue du cycle international, l'intégration en année pleine de ChampionX et la forte traction de l'activité Digital, avec un objectif de plus de 1 Md$ de revenus récurrents annualisés en 2026.



Le management de SLB prévoit un CA 2026 compris entre 36,9 Mds$ et 37,7 Mds$ (Oddo-BHF table sur 37,2 Mds$) et un EBITDA ajusté entre 8,6 à 9,1 Mds$ (Oddo-BHF est à 8,95 Mds$).