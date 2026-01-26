Le broker indique que cette révision de l'objectif de cours intervient après la publication des résultats et la conférence téléphonique. La nouvelle cible repose sur un multiple de PE à 12 mois de 19x, en ligne avec la moyenne historique (hors période Covid), tandis que les fondamentaux s'améliorent nettement à l'international.
Le bureau d'analyses met en avant une croissance annuelle moyenne de l'EBITDA 2026/2028e proche de 8%, ainsi qu'un retour total à l'actionnaire d'environ 5,5% en 2025, avec près de 4 Md$ redistribués via dividendes et rachats d'actions.
"La visibilité pour 2026 est solide", souligne la note, citant l'accélération attendue du cycle international, l'intégration en année pleine de ChampionX et la forte traction de l'activité Digital, avec un objectif de plus de 1 Md$ de revenus récurrents annualisés en 2026.
Le management de SLB prévoit un CA 2026 compris entre 36,9 Mds$ et 37,7 Mds$ (Oddo-BHF table sur 37,2 Mds$) et un EBITDA ajusté entre 8,6 à 9,1 Mds$ (Oddo-BHF est à 8,95 Mds$).
Schlumberger Limited est le 1er prestataire mondial de services pétroliers à destination des industries d'exploration et de production de pétrole et de gaz. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- développement et construction de puits (36,2%) ;
- vente d'équipements et de systèmes de production pétroliers (32,9%) ;
- vente de solutions et de services d'optimisation de la performance et du rendement des réservoirs (19,4%) ;
- vente de solutions numériques et de services technologiques et géophysiques (11,5%) : vente de logiciels, acquisition et traitement de données sismiques, prestations conseil en caractérisation des réservoirs, vente de solutions d'information, gestion des infrastructures informatiques, etc.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de produits (64,2%) et de services (35,8%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Amérique du Nord (18,4%), Moyen Orient et Asie (35,9%), Europe-CEI-Afrique (26,6%), Amérique latine (18,5%) et autres (0,6%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.