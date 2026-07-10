Oddo BHF relève son objectif de cours sur Sodexo en amont du CMD

Le nouveau CEO précisera la feuille de route du groupe à l'Investor Update le 16 juillet.



Selon Oddo BHF, l'Investor Update devrait marquer un reset opérationnel de Sodexo, face à une sous performance surtout interne, notamment aux USA : organisation complexe, ERP multiples, déficit d'exécution et d'intensité commerciale.



L'analyste estime que le plan devrait viser simplification, renforcement commercial et retour à une croissance rentable, sans sacrifier marge ni cash.



"2027 devrait être une année de transition avant une accélération progressive" indique l'analyste.



Le CMD devrait fixer les objectifs 2027-2030. Oddo BHF s'attend à une légère accélération de la croissance organique, à +2,8%e après +1,5%e en 2026, et une marge d'EBIT en faible progression (+10 bp), à 3,4%e.



Oddo BHF estime que l'amélioration opérationnelle devrait surtout se matérialiser sur 2028-2030e, avec une croissance organique de >3% et une expansion de marge plus visible, autour de +35/+40 pb par an.



Les estimations d'EBIT et BPA 2027-2030e de l'analyste ressortent 3% en dessous du consensus.



"Les capex devraient remonter à c.2,5% du CA sur 2027/2030e, contre 1,8% historiquement, pour renforcer le commercial, l'offre, le digital et la tech. Cette stratégie pèserait sur le FCF, attendu à >300 MEUR par an contre >400 MEUR sur 2018/2026e, avec une conversion EBIT/FCF autour de 30% contre 40%" rajoute le bureau d'analyse.



Oddo BHF maintient sa recommandation Surperformance sur Sodexo et relève son objectif de cours à 60 EUR (contre 46 E) en amont du CMD "qui devrait offrir plus de visibilité sur la trajectoire moyen terme".



"Nous continuons d'apprécier : 1/ son profil défensif, avec 55% du CA sur des secteurs peu sensibles à la macroéconomie ; 2/ le potentiel d'amélioration opérationnelle très significatif, bien que nous sommes conscients que sa mise en oeuvre prendra du temps ; 3/ la valorisation à 12,6x VE/EBIT 2027e, soit une décote de 20% par rapport à Compass (contre une décote historique moyenne de 15%) qui reflète le différentiel de performance opérationnelle et de track record" souligne Oddo BHF en conclusion de son étude.