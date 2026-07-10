Le nouveau CEO précisera la feuille de route du groupe à l'Investor Update le 16 juillet.
Selon Oddo BHF, l'Investor Update devrait marquer un reset opérationnel de Sodexo, face à une sous performance surtout interne, notamment aux USA : organisation complexe, ERP multiples, déficit d'exécution et d'intensité commerciale.
L'analyste estime que le plan devrait viser simplification, renforcement commercial et retour à une croissance rentable, sans sacrifier marge ni cash.
"2027 devrait être une année de transition avant une accélération progressive" indique l'analyste.
Le CMD devrait fixer les objectifs 2027-2030. Oddo BHF s'attend à une légère accélération de la croissance organique, à +2,8%e après +1,5%e en 2026, et une marge d'EBIT en faible progression (+10 bp), à 3,4%e.
Oddo BHF estime que l'amélioration opérationnelle devrait surtout se matérialiser sur 2028-2030e, avec une croissance organique de >3% et une expansion de marge plus visible, autour de +35/+40 pb par an.
Les estimations d'EBIT et BPA 2027-2030e de l'analyste ressortent 3% en dessous du consensus.
"Les capex devraient remonter à c.2,5% du CA sur 2027/2030e, contre 1,8% historiquement, pour renforcer le commercial, l'offre, le digital et la tech. Cette stratégie pèserait sur le FCF, attendu à >300 MEUR par an contre >400 MEUR sur 2018/2026e, avec une conversion EBIT/FCF autour de 30% contre 40%" rajoute le bureau d'analyse.
Oddo BHF maintient sa recommandation Surperformance sur Sodexo et relève son objectif de cours à 60 EUR (contre 46 E) en amont du CMD "qui devrait offrir plus de visibilité sur la trajectoire moyen terme".
"Nous continuons d'apprécier : 1/ son profil défensif, avec 55% du CA sur des secteurs peu sensibles à la macroéconomie ; 2/ le potentiel d'amélioration opérationnelle très significatif, bien que nous sommes conscients que sa mise en oeuvre prendra du temps ; 3/ la valorisation à 12,6x VE/EBIT 2027e, soit une décote de 20% par rapport à Compass (contre une décote historique moyenne de 15%) qui reflète le différentiel de performance opérationnelle et de track record" souligne Oddo BHF en conclusion de son étude.
Sodexo est un leader mondial des services de restauration et de Facilities Management. Le groupe propose des services sur sites : préparation de repas, gestion de restaurants et de centres de réception et de conférences, prestations d'accueil, de traitement de courriers, de transport, de nettoyage, de jardinage, de maintenance technique, de gardiennage, de gestion des installations, de contrôle sanitaire, etc.
Le CA par marché se ventile entre entreprises et administrations (47,4%), établissements de santé et résidences de personnes âgées (24,3%), écoles et universités (18,7%) et divertissements (9,6% ; Sodexo Live!).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (35,7%), Amérique du Nord (46,4%), Asie-Pacifique-Moyen-Orient-Afrique-Amérique latine (17,9%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.