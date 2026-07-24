STEF a publié hier soir un chiffre d'affaires au 2ème trimestre 2026 supérieur à l'attente d'Oddo BHF à 1 418 MEUR (contre 1 330 MEURe), en hausse de 11% (+9,6% lfl) avec une dynamique équilibrée entre la France et l'International, renforcée par un effet calendaire très positif en juin.
Sur l'ensemble du 1er semestre, le chiffre d'affaires s'élève à 2 687 MEUR (contre 2 600 MEURe), en progression de 8,6% (+7,1% lfl).
STEF France (60% du CA) affiche un chiffre d'affaires de 668 MEUR (contre 623 MEURe), en hausse de 9,4% malgré un environnement de consommation alimentaire globalement stable.
Oddo BHF note que la performance est soutenue par plusieurs effets : i/ maintien des volumes de flux frais, ii/ montée en puissance de nouveaux contrats en Foodservice et Supply Chain Frais, iii/ poursuite de la bonne dynamique du Surgelé (amélioration du taux de remplissage des entrepôts) et iv/ forte progression du TSA, portée par le démarrage d'un nouveau site de 36 000 m² en région Centre-Val de Loire. Oddo BHF souligne également que STEF International (40% du CA) maintient une dynamique plus forte, avec un chiffre d'affaires de 565 MEUR (contre 509 MEURe), en hausse de 15,5% (+11,7% lfl) : i/ hausse des volumes et renforcement des capacités en Espagne et au Portugal, ii/ gains commerciaux dans le Foodservice et le développement des comptes existants en Italie, iii/ bonne progression des volumes et exploitation du nouveau site de Peterborough au Royaume-Uni et iv/ bonne dynamique en Suisse soutenue par l'intégration de Christian Cavegn (CA de 19 MEUR au 2ème trimestre) et l'arrivée de nouveaux clients.
Oddo BHF maintient son conseil à Surperformance et relève son objectif de cours à 150 EUR (contre 145 EUR).
Oddo BHF estime que cette publication confirme la bonne résilience du modèle de STEF en France et la belle dynamique à l'international.
"Les gains commerciaux, la montée en puissance des nouvelles capacités et l'intégration de Christian Cavegn vont continuer à soutenir la croissance au cours des prochains mois" indique le bureau d'analyse.
Oddo BHF relève son scénario 2026 : i/ CA de 5 450 MEUR (contre 5 275 MEUR) en croissance de 6,5% (+5,4% lfl contre +2% auparavant) impliquant un chiffre d'affaires au 2ème semestre en hausse de 4,5% (+3,7% lfl), ii/ ROC de 233 MEUR (contre 229 MEUR) soit une MOC de 4,3% (inchangée) et iii/ un résultat net part du groupe de 145 MEUR (contre 140 MEUR).
Stef est spécialisé dans les prestations de transport et de services logistiques sous températures contrôlées (de -25°C à +15°C). Le CA par activité se répartit comme suit :
- transport et logistique en France (48%) : à destination des industriels, de la grande distribution et de la restauration hors foyer ;
- transport et logistique à l'international (38,6%) : activités assurées en Italie, en Espagne, au Portugal, en Belgique, aux Pays-Bas et en Suisse ;
- autres (13,4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.