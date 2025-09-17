Oddo BHF relève son objectif de cours sur Transgene

Oddo BHF confirme sa note de 'Surperformance' sur le titre Transgene, avec un objectif de cours relevé de 1,4 EUR à 1,6 EUR.



L'analyste met en avant une 'visibilité financière prolongée à fin 2026', rendue possible par la ligne de crédit mise en place avec l'Institut Mérieux et par l'appui confirmé de TSGH. Cette capacité de financement permet à la société de poursuivre ses programmes cliniques sans pression immédiate de refinancement.



Selon Oddo BHF, le candidat TG4050 demeure le projet prioritaire. Le calendrier clinique est confirmé, avec des données supplémentaires attendues au quatrième trimestre 2025. Le broker précise également que BT-001 doit livrer des résultats de phase 1 d'ici la fin de l'année, des jalons considérés comme importants pour renforcer la crédibilité scientifique du portefeuille.



Le rapport note enfin que TG6050 'n'est plus la priorité du groupe', ce qui permet à Transgene de concentrer ses ressources sur les programmes jugés les plus prometteurs. Cette réallocation stratégique est présentée comme un facteur de discipline et de focalisation.