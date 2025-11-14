Oddo BHF confirme son opinion 'surperformance' sur TUI, avec un objectif de cours relevé de 10,5 à 13 euros, jugeant que 'la valorisation actuelle du titre interpelle toujours, et semble éluder totalement la transformation du business model'.

'La contribution de la division Holiday Expériences par rapport à Markets & Airline est désormais plus significative et les évolutions stratégiques détaillées récemment paraissent pertinentes malgré le risque d'exécution', estime l'analyste.

Il considère aussi que la stratégie de TUI, qui intègre donc des évolutions majeures, 'bénéficie d'un contexte mondial porteur, depuis la fin de la crise COVID, malgré une normalisation de la demande de plus en plus visible'.