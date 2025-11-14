Oddo BHF relève son objectif de cours sur TUI
Publié le 14/11/2025 à 11:04
'La contribution de la division Holiday Expériences par rapport à Markets & Airline est désormais plus significative et les évolutions stratégiques détaillées récemment paraissent pertinentes malgré le risque d'exécution', estime l'analyste.
Il considère aussi que la stratégie de TUI, qui intègre donc des évolutions majeures, 'bénéficie d'un contexte mondial porteur, depuis la fin de la crise COVID, malgré une normalisation de la demande de plus en plus visible'.