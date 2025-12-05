Oddo BHF relève son objectif de cours sur UCB

Oddo BHF réaffirme son opinion "surperformance" sur UCB avec un objectif de cours porté de 248 à 262 euros, à la suite du relèvement par le laboratoire pharmaceutique belge de ses objectifs de chiffre d'affaires et de marge d'EBITDA ajusté pour 2025.



"Cet upgrade n'est pas vraiment une surprise compte tenu de la dynamique actuelle des ventes de Bimzelx, mais devrait rassurer les investisseurs", juge l'analyste, qui ajuste ses chiffres pour cette année de +6% et abaisse son CMPC de 7,6% à 7,4%.



Si le PE 2026 d'UCB se monte à 24,2 fois contre 14 fois pour les grands groupes pharma, Oddo BHF pointe une période de croissance nettement plus favorable, avec une croissance moyenne du BPA de 34% selon ses estimations, pour un PEG inférieur à 1 fois.