Oddo BHF relève son objectif de cours sur Vicat

Oddo BHF maintient sa recommandation "neutre" sur Vicat et ajuste son objectif de cours de 66 à 75 euros, compte tenu de la mise à jour des données de marché et de l'ajustement de ses estimations 2025 pour le groupe de matériaux de construction.

Après une rencontre avec les dirigeants de Vicat, le bureau d'études rapporte qu'après "une année 2025 de transition, mais qui reste solide, le management table sur des perspectives à court terme bien orientées".



Oddo BHF ajoute que le management est revenu sur les principaux leviers de décarbonation, le groupe comptant agir sur la modernisation des équipements, le recours à des combustibles alternatifs et l'optimisation du facteur clinker.



"La 8e génération de la famille Vicat se prépare à la relève, en particulier Eléonore Sidos Vicat. La nouvelle génération apportera probablement des idées nouvelles tout en conservant les fondamentaux et la vision familiale", souligne-t-il en outre.