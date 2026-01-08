Après une rencontre avec les dirigeants de Vicat, le bureau d'études rapporte qu'après "une année 2025 de transition, mais qui reste solide, le management table sur des perspectives à court terme bien orientées".

Oddo BHF ajoute que le management est revenu sur les principaux leviers de décarbonation, le groupe comptant agir sur la modernisation des équipements, le recours à des combustibles alternatifs et l'optimisation du facteur clinker.

"La 8e génération de la famille Vicat se prépare à la relève, en particulier Eléonore Sidos Vicat. La nouvelle génération apportera probablement des idées nouvelles tout en conservant les fondamentaux et la vision familiale", souligne-t-il en outre.