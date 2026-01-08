Oddo BHF maintient sa recommandation "neutre" sur Vicat et ajuste son objectif de cours de 66 à 75 euros, compte tenu de la mise à jour des données de marché et de l'ajustement de ses estimations 2025 pour le groupe de matériaux de construction.
Après une rencontre avec les dirigeants de Vicat, le bureau d'études rapporte qu'après "une année 2025 de transition, mais qui reste solide, le management table sur des perspectives à court terme bien orientées".
Oddo BHF ajoute que le management est revenu sur les principaux leviers de décarbonation, le groupe comptant agir sur la modernisation des équipements, le recours à des combustibles alternatifs et l'optimisation du facteur clinker.
"La 8e génération de la famille Vicat se prépare à la relève, en particulier Eléonore Sidos Vicat. La nouvelle génération apportera probablement des idées nouvelles tout en conservant les fondamentaux et la vision familiale", souligne-t-il en outre.
Vicat est spécialisé dans la production et la commercialisation de ciment, de béton prêt à l'emploi et de granulats. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- ciment (53,5%) : 28 Mt vendues en 2024 ;
- béton prêt à l'emploi et granulats (38%) : 9,4 millions de m3 de béton prêt à l'emploi et 22,9 Mt de granulats vendus.
Le solde du CA (8,5%) concerne des activités de transport de matériel et de marchandises liés aux grands chantiers, de préfabrication de produits en béton, de fabrication de produits du bâtiment (colles, enduits, etc.) et de papiers.
A fin 2024, le groupe dispose de 275 centrales à béton, de 67 carrières de granulats, de 17 cimenteries et de 5 centres de broyage dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (29,8%), Europe (10,6%), Amériques (25,9%), Méditerranée (12,8%), Asie (11,3%) et Afrique (9,6%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.