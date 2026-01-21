Oddo BHF remonte sa cible sur Alstom après le point d'activité

Oddo BHF confirme son opinion "surperformance" sur Alstom et remonte son objectif de cours de 26 à 30 euros, au lendemain du point d'activité de l'équipementier de transports au titre de son troisième trimestre 2025-26.

"Les commandes ont atteint 9,58 MdsEUR en ligne avec nos attentes (et celles des investisseurs selon nous), soit une croissance organique de 131% et un book-to-bill de 2 fois, permettant au carnet de commandes de dépasser le seuil des 100 MdsEUR", souligne-t-il.



Selon le bureau d'études, le consensus devrait laisser ses estimations globalement inchangées pour 2025-26, à l'exception des charges de restructuration pour Bruges (-2% sur ses estimations de BPA 2025-26).



Il précise que son nouvel OC reflète la mise à jour de ses valorisations par SOTP et multiple normatif, et que le titre se traite sur un multiple VE/EBIT 12 mois forward d'environ 10 fois, soit une décote de l'ordre de 17% par rapport à sa moyenne sur 10 ans.