Oddo BHF remonte sa cible sur Alstom après le point d'activité
Oddo BHF confirme son opinion "surperformance" sur Alstom et remonte son objectif de cours de 26 à 30 euros, au lendemain du point d'activité de l'équipementier de transports au titre de son troisième trimestre 2025-26.
"Les commandes ont atteint 9,58 MdsEUR en ligne avec nos attentes (et celles des investisseurs selon nous), soit une croissance organique de 131% et un book-to-bill de 2 fois, permettant au carnet de commandes de dépasser le seuil des 100 MdsEUR", souligne-t-il.
Selon le bureau d'études, le consensus devrait laisser ses estimations globalement inchangées pour 2025-26, à l'exception des charges de restructuration pour Bruges (-2% sur ses estimations de BPA 2025-26).
Il précise que son nouvel OC reflète la mise à jour de ses valorisations par SOTP et multiple normatif, et que le titre se traite sur un multiple VE/EBIT 12 mois forward d'environ 10 fois, soit une décote de l'ordre de 17% par rapport à sa moyenne sur 10 ans.
Alstom figure parmi les principaux fabricants mondiaux d'infrastructures destinées au secteur du transport ferroviaire. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- matériels roulants (51,1%) : trains, tramways et locomotives ;
- services ferroviaires (24,3%) : services de maintenance, de modernisation, de gestion des pièces détachées, de support et d'assistance technique ;
- systèmes de signalisation, d'information et de contrôle (14,3%) ;
- infrastructures ferroviaires (10,3%) : infrastructures dédiées à la pose des voies, systèmes d'alimentation électrique des lignes, équipements électromécaniques (dispositifs de télécommunication et d'information des voyageurs en station, bornes d'achats automatiques de billets, accès aux escalators, ascenseurs pour handicapés, portes palières automatiques sur les quais, systèmes de ventilation, de climatisation et d'éclairage).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (17,1%), Europe (39,6%), Amériques (19,8%), Asie-Pacifique (14,5%) et Moyen-Orient-Afrique-Asie centrale (9%).
