Oddo BHF remonte son objectif de cours sur Burberry

Oddo BHF réitère son opinion 'sous-performance' sur Burberry, mais avec un objectif de cours remonté de 1000 à 1080 pence, pour refléter des paramètres de marché plus favorables dans sa valorisation DCF pour le groupe de luxe britannique.



'Le ton du management montre une confiance accrue dans les perspectives de redémarrage de la marque, mais les résultats semestriels et les commentaires sur les perspectives court terme traduisent toujours un rythme d'amélioration modéré', juge l'analyste.



S'il remonte sa prévision d'EBIT pour l'exercice en cours d'environ 10 MGBP (à 158 MGBP) sur la base d'un CA rehaussé de 1%, Oddo BHF ne modifie pas substantiellement ses prévisions pour les exercices suivants (+1% sur les EBIT 2027 et 2028).