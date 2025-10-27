Oddo BHF remonte son objectif de cours sur Holcim

Oddo BHF réaffirme sa recommandation 'surperformance' sur Holcim avec un objectif de cours ajusté de 73 à 79 francs suisses, soulignant un certain optimisme affiché par la direction sur les futures hausses de prix en Europe.



Le bureau d'études a ajusté ses estimations pour intégrer la publication du troisième trimestre, s'attendant désormais un EBIT de 2927 millions de francs suisses, en ligne avec le consensus après intégration des effets de change.



'Holcim a réalisé un beau parcours depuis la séparation de ses activités américaines', note l'analyste, qui y voit 'le reflet de l'intérêt des investisseurs pour l'Europe alors que l'Amérique ne séduit plus'.



'L'amélioration de la demande en Europe incarnée par le plan d'infrastructure allemand focalise l'attention dans un contexte où les hausses de prix devraient s'accélérer à la faveur de la baisse des quotas gratuits', poursuit-il.