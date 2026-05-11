Oddo BHF remonte son objectif de cours sur Intesa Sanpaolo

Oddo BHF réitère son opinion "surperformance" et relève son objectif de cours de 7 à 7,1 EUR sur Intesa Sanpaolo, après des résultats trimestriels "de nouveau de bonne facture sur l'opérationnel, la trajectoire de capital et, in fine, le retour à l'actionnaire".

Il souligne aussi que la banque italienne a confirmé, à l'occasion de sa publication de vendredi, viser un résultat net de l'ordre de 10 MdsEUR en 2026 et qu'elle "ressort en bonne voie dans l'exécution de son nouveau plan stratégique à moyen terme".



"Nous restons convaincus du profil win/win du groupe dans le contexte de taux grâce à la diversification aboutie du business model sur la top line", affirme l'analyste, qui révise légèrement ses estimations de résultat net sur 2026-2028 (+1% en moyenne).



"La valorisation reste intéressante au regard de la qualité des fondamentaux et des perspectives de retour à l'actionnaire", ajoute Oddo BHF, dont l'objectif de cours implique près de 20% de potentiel de hausse (contre +6% dans le secteur).