Oddo BHF remonte son objectif de cours sur Intesa Sanpaolo
Oddo BHF réitère son opinion "surperformance" et relève son objectif de cours de 7 à 7,1 EUR sur Intesa Sanpaolo, après des résultats trimestriels "de nouveau de bonne facture sur l'opérationnel, la trajectoire de capital et, in fine, le retour à l'actionnaire".
Il souligne aussi que la banque italienne a confirmé, à l'occasion de sa publication de vendredi, viser un résultat net de l'ordre de 10 MdsEUR en 2026 et qu'elle "ressort en bonne voie dans l'exécution de son nouveau plan stratégique à moyen terme".
"Nous restons convaincus du profil win/win du groupe dans le contexte de taux grâce à la diversification aboutie du business model sur la top line", affirme l'analyste, qui révise légèrement ses estimations de résultat net sur 2026-2028 (+1% en moyenne).
"La valorisation reste intéressante au regard de la qualité des fondamentaux et des perspectives de retour à l'actionnaire", ajoute Oddo BHF, dont l'objectif de cours implique près de 20% de potentiel de hausse (contre +6% dans le secteur).
Le Groupe Intesa Sanpaolo est l'un des principaux groupes bancaires en Europe, avec un fort engagement ESG, notamment sur le climat, et se situe parmi les leaders mondiaux en matière d'impact social. Leader en Italie (~13,9 millions de clients et ~2 600 agences) dans les services financiers pour les familles et les entreprises, il a une présence internationale stratégique (plus de 900 agences et 7,4 millions de clients) dans plusieurs pays d'Europe centrale et orientale, du Moyen Orient et d'Afrique du Nord. L'activité est organisée en 6 divisions :
- Banque des territoires : accent mis sur le marché local et l'ancrage territorial pour renforcer les relations avec les particuliers, les PME et les organisations à but non lucratif ;
- IMI Corporate & Investment Banking : partenaire global pour les entreprises, institutions financières et administrations publiques ;
- Banques internationales : filiales opérant dans le secteur de la banque de détail dans plusieurs pays ;
- Banque privée : produits et services ciblés pour les clients privés et HNWI ;
- Gestion d'actifs : solutions pour les clients du Groupe, les réseaux de vente externes et les clients institutionnels ;
- Assurance : produits d'assurance et de prévoyance destinés aux clients du Groupe.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.