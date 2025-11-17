Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Richemont, tout en remontant son objectif de cours de 172 à 187 francs suisses, sur la base de prévisions revues en hausse de 4%/5% et de l'effet changement d'exercice dans sa valorisation DCF.
Selon le bureau d'études, la performance affichée par le groupe sur son 1er semestre comptable valide l'attractivité du cas d'investissement, ses marques joaillières occupant toujours une position enviable au sein de l'univers du luxe.
'Le groupe prévient certes que l'impact des tarifs US sur le résultat sera plus élevé au 2e semestre qu'au 1er et on peut penser que la croissance devrait se normaliser sur les prochains trimestres au vu de bases de comparaison plus difficiles', reconnait-il.
'Il n'en reste pas moins que Cartier et Van Cleef bénéficient d'un momentum très favorable avec une zone Asie qui a retrouvé le chemin de la croissance et dans l'ensemble une demande en volumes qui résiste aux hausses de prix passées', nuance l'analyste.
Compagnie Financière Richemont SA figure parmi les 1ers fabricants mondiaux de produits de luxe. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- articles de joaillerie (71,6%) : marques Cartier (n° 1 mondial de la bijouterie et de la joaillerie), Van Cleef & Arpels et Giampiero Bodino ;
- montres de luxe (15,4%) : marques Piaget, A. Lange & Söhne, Jaeger-LeCoultre, Vacheron Constantin, Officine Panerai, IWC Schaffhausen, Baume & Mercier et Roger Dubuis ;
- autres (13%) : notamment stylos, articles de maroquinerie et vêtements sous les marques Montblanc, Chloé, Old England, Purdey et Alfred Dunhill.
La CA par activité se ventile entre distribution de détail (70,3%), distribution en gros (23,4%) et distribution en ligne (6,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (3,2%), Royaume-Uni (3,8%), Europe (15,9%), Chine (19,6%), Japon (10,2%), Asie (13,8%), Etats-Unis (21%), Amériques (3,5%), Moyen-Orient et Afrique (9%).
