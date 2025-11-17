Oddo BHF remonte son objectif de cours sur Richemont

Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Richemont, tout en remontant son objectif de cours de 172 à 187 francs suisses, sur la base de prévisions revues en hausse de 4%/5% et de l'effet changement d'exercice dans sa valorisation DCF.



Selon le bureau d'études, la performance affichée par le groupe sur son 1er semestre comptable valide l'attractivité du cas d'investissement, ses marques joaillières occupant toujours une position enviable au sein de l'univers du luxe.



'Le groupe prévient certes que l'impact des tarifs US sur le résultat sera plus élevé au 2e semestre qu'au 1er et on peut penser que la croissance devrait se normaliser sur les prochains trimestres au vu de bases de comparaison plus difficiles', reconnait-il.



'Il n'en reste pas moins que Cartier et Van Cleef bénéficient d'un momentum très favorable avec une zone Asie qui a retrouvé le chemin de la croissance et dans l'ensemble une demande en volumes qui résiste aux hausses de prix passées', nuance l'analyste.